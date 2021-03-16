Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынки акций Азии 15 марта изменились разнонаправленно, японский Nikkei обновил 30-летний максимум
13:01 15.03.2021 |
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в понедельник, при этом японский индикатор Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет.
В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.
"Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года", - считают аналитики ANZ.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,17%.
Котировки акций японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. подскочили на 24,1% после того, как в пятницу компания сообщила, что привлечет 242 млрд иен ($2,2 млрд) за счет продажи акций компаниям Japan Post Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. и Walmart Inc. (SPB: WMT)
В число лидеров повышения котировок также вошли акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+7%) и инжиниринговой Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+7,8%).
Наиболее заметно подешевели бумаги производителя электроники Sharp Corp. (-6,6%). Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. уменьшилась на 2,5%.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,96%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,33%.
Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19.
Объем промпроизводства в первые два месяца текущего года был на 35,1% выше, чем в январе-феврале прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 30%.
Наиболее существенно на торгах на Гонконгской фондовой бирже выросла стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. (+7%), девелопера China Resources Land Ltd. (+5,2%). Бумаги страховщика AIA Group Ltd. прибавили в цене 4,2%, нефтяной CNOOC Ltd. - 1,6%.
Рыночная стоимость Tencent Holdings Ltd. уменьшилась на 3,5%, Meituan - также на 4,7%, Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 2%.
Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,28%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подешевели на 0,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,09%.
Поддержку индексу оказали сообщения о том, что Австралия и Сингапур обсуждают создание "туристического пузыря", который позволит возобновить поездки между двумя странами без требования соблюдать карантин. Акции авиакомпании Qantas Airways на этой новости подскочили в цене на 3,8%.
Помимо этого, данные Ассоциации индустрии жилья Австралии (HIA) показали рост продаж нового жилья в стране в феврале на 22,9% по сравнению с январем.
Котировки акций горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. упали на 4,1%. Компания объявила, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.
Стоимость Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. уменьшилась на 2,2% и 0,2% соответственно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
|Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объемы займов достигли 25,5 миллиардов
|Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ, Рожкова c коллегой были за 7%
|Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов
|Депозитные ставки для физлиц 15.03.21
|НБУ планирует и дальше повышать учетную ставку
|Банк «Кредит Днепр» на тендере НБУ по рефинансированию на срок до 5 лет привлек 700 млн грн
Это интересно
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM
|Фейковый блокировщик рекламы уличили в майнинге Monero
|Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму
|США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности