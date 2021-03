Рынки акций Азии 15 марта изменились разнонаправленно, японский Nikkei обновил 30-летний максимум

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в понедельник, при этом японский индикатор Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.

"Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года", - считают аналитики ANZ.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,17%.

Котировки акций японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. подскочили на 24,1% после того, как в пятницу компания сообщила, что привлечет 242 млрд иен ($2,2 млрд) за счет продажи акций компаниям Japan Post Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. и Walmart Inc. (SPB: WMT)

В число лидеров повышения котировок также вошли акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+7%) и инжиниринговой Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+7,8%).

Наиболее заметно подешевели бумаги производителя электроники Sharp Corp. (-6,6%). Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. уменьшилась на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,96%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,33%.

Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19.

Объем промпроизводства в первые два месяца текущего года был на 35,1% выше, чем в январе-феврале прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 30%.

Наиболее существенно на торгах на Гонконгской фондовой бирже выросла стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. (+7%), девелопера China Resources Land Ltd. (+5,2%). Бумаги страховщика AIA Group Ltd. прибавили в цене 4,2%, нефтяной CNOOC Ltd. - 1,6%.

Рыночная стоимость Tencent Holdings Ltd. уменьшилась на 3,5%, Meituan - также на 4,7%, Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,28%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подешевели на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,09%.

Поддержку индексу оказали сообщения о том, что Австралия и Сингапур обсуждают создание "туристического пузыря", который позволит возобновить поездки между двумя странами без требования соблюдать карантин. Акции авиакомпании Qantas Airways на этой новости подскочили в цене на 3,8%.

Помимо этого, данные Ассоциации индустрии жилья Австралии (HIA) показали рост продаж нового жилья в стране в феврале на 22,9% по сравнению с январем.

Котировки акций горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. упали на 4,1%. Компания объявила, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Стоимость Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. уменьшилась на 2,2% и 0,2% соответственно.