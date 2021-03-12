Биржи Азии 12 марта закрылись в основном в плюсе вслед за рынками США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в основном ростом на фоне подъема на биржах США днем ранее, при этом в Гонконге наблюдались распродажи вследствие политических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3453,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2220,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 2,2%, до 28739,72 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,4%, поднявшись до 3054,39 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,79%, до 6766,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,73%, до 29717,83 пункта.

Трейдеры обратили внимание на рост на биржах США в предыдущий день торгов. Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P. Это произошло после подписания президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

"Хотя перспектива принятия пакета (господдержки - ред.) уже была отыграна, но это все равно хорошие новости", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синичи Ямамото (Shinichi Yamamoto).

При этом основной индекс биржи Гонконга упал после трех дней роста после сообщений в СМИ о том, что администрация Байдена планирует ужесточить экспортные ограничения для поставщиков китайского технологического гиганта Huawei, что вызвало некоторые опасения относительно риска нового обострения отношений между США и Китаем, а также после того, как парламент Китая накануне одобрил проект резолюции о "совершенствовании" избирательной системы этой автономии, которая главным образом должна гарантировать принцип "управления Гонконгом патриотами".