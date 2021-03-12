Фондовые индексы США 11 марта выросли

Американские фондовые в четверг выросли. Инвесторы вновь скупали акции технологических компаний, которые в последние недели отставали от широкого рынка на фоне резкого роста доходности государственных облигаций.

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average завершили сессию на исторических максимумах.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 188,57 пункта, или 0,6%, до 32 485,89 пункта. S&P 500 вырос на 1%, Nasdaq Composite повысился на 2,5%.

Спрос инвесторов на акции восстановился благодаря стабилизации на рынках облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,525% с 1,520% в среду.

Рынок акций пострадал от резких колебаний доходности гособлигаций, вызванных неопределенностью насчет экономических последствий новой антикризисной программы США на 1,9 трлн долларов. В среду очередной пакет стимулов был одобрен в палате представителей, а в четверг президент Байден подписал соответствующий закон.

Опасения насчет того, что крупные масштабы стимулирующей программы приведут к росту инфляции выше целевого диапазона ФРС и приведут к повышению процентных ставок в последнее время стали причиной увеличения доходности гособлигаций. Это подорвало спрос на акции технологических компаний, которые выигрывают от продолжительного периода низких ставок. В то же время оптимизм насчет экономических перспектив укрепил спрос на бумаги фирм, которые извлекут пользу из смягчения карантинных ограничений.

Данные среды, которые показали, что инфляция в начале этого года была вялой, ослабили беспокойство насчет ставок. В феврале индекс потребительских цен вырос с коррекцией на сезонность на 0,4%, что соответствует ожиданиям.

Однако, по мнению Моники Дефенд, аналитического директора французской Amundi, доходность гособлигаций, вероятно, останется волатильной, что приведет к перераспределению потоков средств между разными сегментами фондового рынка.

"В конечном счете небольшое усиление инфляции и экономического роста должно быть позитивным фактором для фондового рынка", - указала эксперт.

Наиболее уверенно росли акции технологических компаний, включая бумаги Facebook, Amazon.com, Apple, Netflix и Alphabet - они набрали свыше 1,7% каждые. Акции Palantir Technologies, которая занимается сбором и обработкой данных, подскочили на 6,8%, а производителя электромобилей Tesla - на 3,5%.

Подъем на американском рынке акций затронул все 11 отраслевых секторов S&P 500, включая туристический, нефтегазовый и финансовый. Акции Occidental Petroleum, круизного оператора Carnival и Discover Financial Services подорожали на 5,3% и более.

Акции продавца видеоигр GameStop, популярные у розничных инвесторов, понизились примерно 0,5%. В последние сессии акции ряда таких компаний, популярных среди посетителей интернет-форумов, были подвержены волатильности.

В четверг был опубликован отчет о заявках на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Число первичных заявок снизилось до 712 000, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда вслед за снижением количества заболевших коронавирусом. Прогноз экономистов был чуть выше.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%. Европейский центральный банк заявил, что ускорит выкуп облигаций на фоне роста облигационной доходности.

"Еврозона не может позволить себе ужесточать финансовые условия. Такие разговоры начались под влиянием повышения ставок в США, - заявляла Дефенд перед объявлением итогов заседания центробанка. - В ЕЦБ видят в сложившейся ситуации повод для беспокойства".

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 2,4%, что стало для него самым сильным однодневным приростом с октября. На других азиатских рынках акций также наблюдался рост. Японский индекс Nikkei 225 набрал 0,6%, южнокорейский Kospi по итогам дня вырос на 1,9%.