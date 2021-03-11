Биржи Азии 11 марта закрылись преимущественно в плюсе на внешнем оптимизме

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг нового пакета мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,4% - до 3426,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 2,4%, до 2216,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,7%, до 29385,61 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,88%, поднявшись до 3013,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократился на символические 0,003% - до 6713,9 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6% - до 29211,64 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывали новости из США, где палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. На этом фоне фондовые биржи США закрылись в среду в основном ростом.

"Затишье в росте доходности долгосрочных облигаций США вкупе с новостями по законопроекту о пакете поддержке американской экономики на сумму около 1,9 триллиона долларов поддерживают рынок", - сказал агентству Франс Пресс старший стратег Daiwa Securities Мицухиро Сибата (Mitsuhiro Shibata).

Доходность десятилетних гособлигаций США снижается в четверг до 1,514% с 1,52% днем ранее. Снижение отмечается третий день подряд после пяти торговых сессий роста.