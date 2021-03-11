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Dow 10 марта превысил 32000 пунктов и закрылся на новом рекордном максимуме
07:42 11.03.2021 |
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос более чем на 450 пунктов до рекордного уровня закрытия после того, как свежие данные по инфляции показали, что потребительские цены в США в феврале немного выросли.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 464,28 пунктов, или 1,5%, до 32297,02 пункта. S&P 500 вырос на 23,37 пункта, или 0,6%, до 3898,81. Nasdaq Composite снизился на 4,99 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13068,83.
В последние недели рынки метались из стороны в сторону, в то время как инвесторы следили за скачком доходности американских гособлигаций из-за ожиданий ускорения инфляции и экономического роста.
Повышение доходности сокращает разницу между относительными оценками более надежных облигаций и рискованных акций и делает облигационную доходность более привлекательной для некоторых инвесторов.
С начала пандемии большинство экономических данных не учитывалось рынком, который вместо этого предпочитал ориентироваться на ожидаемое восстановление. Однако теперь в будущем инвесторов ждут признаки инфляции, а значит, и изменения в денежно-кредитной политике, отметил аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.
"Игроки будут ждать повышения доходности гособлигаций, - пояснил он. - С данного момента потенциальный рост американских акций, вероятно, будет ограниченным".
При этом сегодня макроданные показали, что ключевой показатель инфляции в феврале вырос всего на 0,4%, наравне с ожиданиями. Это может смягчить опасения по поводу того, что резкое усиление инфляции вынудит ФРС ужесточить денежно-кредитную политику.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 1,520% с 1,545% во вторник. В начале 2021 года доходность казначейских облигаций США составляла 0,915%. Резкий рост доходности в этом году отражает ожидания насчет того, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки.
Улучшение экономических перспектив повышает привлекательность инвестиций в банковский и нефтегазовый сектора, которые выиграют от восстановления экономики, и снижают интерес к акциям технологических компаний, которые уверенно росли в прошлом году на фоне карантина. Это поддерживает индекс DJIA, который в этом году опережает S&P 500.
"Мы наблюдаем явный переход от акций роста к акциям стоимости, - говорит директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии Алтаф Кассам. - Сектора, которые раньше были в отстающих, например финансы и нефтегазовая промышленность, в последнее время вырвались вперед".
Это нашло отражение на фондовом рынке: рост возглавили нефтегазовый и финансовый секторы, а также сектор материалов, которые повысились на 2,6%, 1,9% и 1,6% соответственно. Технологический субиндекс упал на 0,4%.
Акции Tesla подорожали на 0,8%, бумаги Amazon потеряли 0,2%, акции Apple - 0,9%.
Акции General Electric упали на 5,4% после заявления о том, что она объединит свой авиализинговый бизнес с конкурентом AerCap и свернет подразделение GE Capital.
Бумаги GameStop выросли на 7,3%.
Представители Федеральной резервной системы США заявляли, что готовы позволить инфляции на какое-то время превысить 2%, прежде чем ужесточать политику. Инвестиционный директор HSBC Private Bank Уиллем Селс полагает, что ждать такого момента придется дольше, чем рассчитывают многие инвесторы.
"Инфляция по-прежнему ограничена из-за того, что во многих секторах спрос остается относительно низким", - сказал он. В долгосрочном периоде, по мнению Селса, инфляция останется низкой, поскольку за государственным стимулированием следует затягивание поясов. "Мы еще долго не доберемся до целевого уровня в 2%", - полагает Селс.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 добавил 0,4%. Акции Adidas набрали более 4% после того, как она отчиталась о продажах выше ожиданий аналитиков и обнародовала новую стратегию, нацелившись на интернет-сегмент.
Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнородно. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,5%, японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%.
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