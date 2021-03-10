Финансовые новости
- |
- 10.03.21
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские биржи 10 марта закрылись без единой динамики
12:06 10.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись разнонаправленно на опасениях резкого ускорения инфляции и повышения процентных ставок по мере выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05% - до 3357,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 2165,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,5% - до 28907,52 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, опустившись до 2958,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,84%, до 6714,1 пункта. Японский индекс Nikkei поднялся на 0,03% - до 29036,56 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы инфляции в период восстановления мировой экономики. "После того, как инфляционные ожидания оставались на низком уровне в течение нескольких лет, на оставшуюся часть 2021 года они выросли из-за ожидаемого высвобождения отложенного потребительского спроса в США и в других странах мира", - сказал агентству Франс Пресс стратег T Rowe Price Тим Мюррей (Tim Murray).
На этом фоне инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю. По официальным данным, годовая дефляция в Китае в феврале составила 0,2% вместо ожидавшихся 0,4%. Месячная инфляция достигла 0,6%, тогда как эксперты прогнозировали показатель на отметке 0,4%. В среду в США будут опубликованы данные по инфляции за февраль. По прогнозам аналитиков, потребительские цены в США по итогам февраля выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. В январе годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная - 0,3%.
Настроения инвесторов в Азии также поддержало ралли бирж США во вторник. Основные американские фондовые индексы показали рост, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7%. Однако в Японии, как отмечают аналитики, более уверенному росту помешала фиксация прибыли инвесторами. "После открытия торгов в плюсе рост рынка акций Токио замедлился из-за фиксации прибыли", - прокомментировал агентству Франс Пресс ситуацию на примере японского рынка старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко
|До экстрадиции Коломойского в США дело не дойдет — политолог Виталий Кулик
|Центр противодействия дезинформации или «министерство правды»: С кем будет бороться новое детище Зеленского
|Минфин 9 марата резко сократил размещение ОВГЗ. Доллар пока дешевеет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 10.03.21
|Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ
|Доллар 10 марта дорожает к мировым валютам перед публикацией статистики по США
|Рожкова заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка
|Справочный курс гривны 9 марта понижен на 5,69 коп до 27,7511 грн/$1
|Азиатские биржи 10 марта закрылись без единой динамики
Это интересно
|ФРГ: мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу
|Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
|Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS
|Google Stadia грядёт для Xbox: началось тестирование браузера на основе Chromium для консоли Microsoft
|Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов
|Флагманские смартфоны подешевеют. Qualcomm готовит версию SoC Snapdragon 888 попроще – без встроенного модема 5G
|Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые