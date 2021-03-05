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Фондовые биржи АТР 5 марта в основном снижаются следом за рынками США
07:52 05.03.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, инвесторы обратили внимание на серьезное падение американских индексов накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,34%, до 3491,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - растёт на незначительные 0,08%, до 2296,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,28%, до 29155,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,54%, до 3026,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 6707,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 28710,85 пункта.
Трейдеры обратили внимание на негативную динамику на американском рынке в четверг - основные индексы США опустились в пределах 2%. Это вызвано ростом доходности гособлигаций США, что делает более привлекательными альтернативные акциям направления "безрискового" инвестирования. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций США в четверг достиг 1,81%.
"Инвесторы были разочарованы ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США", - цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Mizuho Securities. Однако аналитики считают, что после серьезных распродаж "скупка акций по низкому курсу, вероятно, поддержит рынок, чему отчасти способствовало удешевление иены".
Инвесторы также сосредоточили свое внимание вокруг ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в пятницу. В докладе, опубликованном перед открытием сессии, прогнозируется, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, а инфляция превысит 3%.
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