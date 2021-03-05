Фондовые индексы США 4 марта закрылись снижением после выступления Пауэлла

Продолжавшаяся весь день распродажа на фондовом рынке усилилась, а доходность казначейских облигаций подскочила после очередного выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое не помогло развеять тревогу, связанную с наблюдаемым последнее время ростом доходности облигаций.

Пауэлл подчеркнул, что экономика далека от достижения полной занятости. При этом он воздержался от сигналов относительно намерения ФРС покупать больше долгосрочных гособлигаций, чтобы сдержать рост их доходности, которые надеялись услышать некоторые инвесторы. После комментариев Пауэлла фондовые индексы продолжили снижение, ускорившееся во второй половине дня.

S&P 500 упал на 51,25 пункта, или 1,3%, до 3768,47, отметившись снижением третью сессию подряд. Nasdaq Composite опустился на 274,28 пункта, или 2,1%, до 12723,47, балансируя на грани коррекции (падения на 10% от последнего максимума) и растеряв весь рост, достигнутый с начала года. Потери последних трех дней для этого индекса стали самыми значительными с сентября. Dow Jones Industrial Average потерял 345,95 пункта, или 1,1%, опустившись до 30924,14.

"Неуверенный рынок получил лишенное определенности послание, - прокомментировал выступление Пауэлла президент Farr, Miller & Washington Майкл Фарр. - Это было подтверждение выжидательной позиции".

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг подскочила до 1,547%. Это самый высокий уровень закрытия с 19 февраля 2020 года, когда экономика США еще не погрузилась в спровоцированную пандемией рецессию. В начале января доходность этих бумаг составляла всего 0,915%.

Ранее руководители ФРС неоднократно заявляли, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой до тех пор, пока экономика не окрепнет, отмечая, что рост доходности гособлигаций является отражением оптимизма относительно перспектив восстановления экономики США.

Некоторые фондовые управляющие ставят на то, что дополнительные меры налогово-бюджетного стимулирования ФРС приведут к усилению инфляции, и ФРС повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось. В результате выросла реальная доходность облигаций (скорректированная на ожидания в отношении инфляции).

Ключевой показатель инфляционных ожиданий инвесторов тоже недавно вырос. Согласно данным Deutsche Bank, средняя ожидаемая инфляция на пятилетнем горизонте (ожидаемый уровень повышения цен в течение пяти лет с настоящего момента) в среду поднялась выше 2,5%, чего не наблюдалось 13 лет, и по итогам торгов оказалась на отметке 2,487%.

Благодаря предложенному пакету мер помощи на 1,9 трлн долларов, связанных с коронавирусом, улучшились ожидания относительно экономического роста в США. Демократы сената в среду согласились сузить критерии для некоторых прямых выплат, пойдя на уступку центристам, поддержка которых нужна для принятия пакета.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,4%.

Большинство азиатских фондовых индексов сегодня снизились. Спад, как и в среду в США, возглавили акции технологического сектора.

На рынки давит отсутствие ясности относительно темпов восстановления мировой экономики, говорит директор по анализу азиатских рынков в сингапурском подразделении United First Partners Джастин Тан. По его словам, сказываются и опасения насчет того, что усиление инфляции в конечном счете спровоцирует повышение процентных ставок.

"С одной стороны, все хотят, чтобы экономика росла. С другой, при большом объеме ликвидности в экономике начинает маячить призрак инфляции, - говорит он. - Я не уверен, что экономика сейчас сможет справиться с более высокими процентными ставками. Она восстанавливается, но до конца тяжелый период еще не пройден".

Недавний откат напоминает Тану ситуацию 2018 года. Тогда акции технологических компаний также падали на фоне роста доходности облигаций, но продлилось это недолго.