Фондовые биржи АТР 4 марта снижаются в пределах 3% следом за Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг значительно снижаются, следуя за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,58% - до 3520,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,34%, до 2307,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,55%, до 29118,30 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 1,88% - до 3025,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,47%, до 6718,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,74%, до 28752,53 пункта.

Инвесторы в Азии в четверг разделяют пессимизм американских трейдеров. В среду биржи США закрылись падением на 0,3-2,7% на опасениях за перспективы экономики страны после выхода слабой статистики по рынку труда. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 117 тысяч при ожидаемом росте на 177 тысяч.

"Японские акции падают из-за фиксации прибыли, поскольку инвесторы были разочарованы падением акций США", - прокомментировал агентству Франс Пресс ситуацию на примере японского рынка старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику. ВВП Южной Кореи в 2020 году сократился на 1%. Как сообщают СМИ, снижение стало первым с 1998 года, когда в стране был тяжелый финансовый кризис.

Кроме того, в центре внимания азиатских инвесторов ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей, которая откроется 5 марта.