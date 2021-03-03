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Фондовые индексы США 2 марта закрылись снижением
08:10 03.03.2021 |
Фондовые индексы США во вторник закрылись снижением. Инвесторы решили отдохнуть от рискованных активов и продолжающейся волатильности на рынках акций и облигаций.
В последние дни на финансовом рынке наблюдаются значительные колебания. Инвесторы пытаются осмыслить стремительный рост доходности гособлигаций. В понедельник казалось, что обеспокоенность перспективой повышения процентных ставок ослабла, и S&P 500 подскочил до максимума почти девяти месяцев.
Однако ко вторнику значительная часть оптимизма была утрачена, и все три основных индекса закрылись снижением. S&P 500 снизился на 31,53 пункта, или 0,8%, до 3870,29, Nasdaq Composite - на 230,04 пункта, или 1,7%, до 13358,79, а Dow Jones Industrial Average - на 143,99 пункта, или 0,5%, до 31391,52.
Последние недели инвесторы пристально следят за доходностью 10-летних гособлигаций. В 2021 году она быстро повысилась, что вызвало встряску на фондовом рынке, который после спровоцированных пандемией коронавируса прошлогодних распродаж почти непрерывно рос. Последнюю неделю февраля все три основных индекса завершили снижением, поскольку инвесторы воздерживались от покупки акций, обдумывая последствия роста доходности гособлигаций.
Во вторник доходность 10-летних гособлигаций США упала до 1,413% с 1,444% в понедельник, отметившись снижением третью сессию подряд. Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить инвесторов.
Снижение интереса к акциям отчасти обусловлено обеспокоенностью тем, что быстрый рост доходности гособлигаций может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к началу ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем предполагалось. Представители ФРС пытаются развеять эти опасения. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл сказал членам Конгресса США, что центральный банк будет продолжать поддерживать низкие процентные ставки и осуществлять покупки активов до тех пор, пока не будет достигнут больший прогресс в достижении целей по уровням занятости и инфляции.
Во вторник эту позицию подтвердила управляющая ФРС Лаэль Брейнард, отметившая, что экономика еще далека от достижения целевых уровней ФРС в отношении занятости и инфляции. Она также сказала, что временное ускорение инфляции представляется более вероятным, нежели формирование устойчивого тренда на превышение целевого уровня инфляции и повышение инфляционных ожиданий.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,2%.
Большинство азиатских фондовых индексов по итогам дня снизились. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли по 1,2%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1% благодаря надеждам на новую программу поддержки экономики, пострадавшей от пандемии.
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