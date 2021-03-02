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Биржи Азии 2 марта закрылись коррекционным снижением
11:49 02.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном коррекционным снижением, кроме южнокорейского KOSPI, после роста на 1-2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,21% - до 3508,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 2332,76 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,21% - до 29095,86 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 1,03%, до 3043,87 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,4%, до 6762,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,86% - до 29408,17 пункта.
В понедельник индексы Китая и Гонконга поднялись на 1,2-2,4%, Австралии - на 1,7%, Японии - на 2,4%, при этом южнокорейский индекс KOSPI не торговался в связи с праздничным днем в стране и по итогам торгов вторника вырос.
Трейдеры также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который ранее сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, что совпало с прогнозами. Ставка находится на этой отметке с ноября.
Несколько сдержала снижение японского индекса Nikkei 225 статистика по рынку труда Японии. Безработица в стране в январе осталась на уровне декабря в 2,9%, хотя аналитики ожидали рост до 3%.
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