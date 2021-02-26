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Фондовые индексы США 25 февраля резко упали на фоне снижения акций техносектора
07:55 26.02.2021 |
Фондовые индексы США резко упали в четверг под давлением акций технологического сектора.
Dow Jones Industrial Average упал на 561 пункт, или 1,8%. S&P 500 упал на 2,5%, Nasdaq Composite - на 3,5%.
На фондовом рынке последнюю неделю идут колебания, поскольку инвесторы пытаются разобраться с резким ростом доходности облигаций. Фондовые управляющие относят изменения на рынке на счет ставок на усиление инфляции и экономического роста, и ввиду этих изменений убавился энтузиазм инвесторов в отношении ряда более дорогих секторов рынка.
KBW Nasdaq Bank, включающий акции 24 банков, упал на 1,8%.
"На рынке неспокойно. Из-за роста доходности облигаций акции, особенно акции роста, оказались под давлением, - отмечает Себастьян Гэли, макроэкономический стратег Nordea Asset Management. - Повсеместно идет некоторое сокращение рисков".
Есть группа акций, не вписывающаяся в тренд: так называемые "мемовые" акции (meme stocks), популярные у пользователей Reddit на форуме WallStreetBets. Эта волатильность напоминает январскую динамику. Так, бумаги GameStop подскочили на 59%.
Аналитик Lombard Odier по диверсифицированным инвестициям Софи Шардон отмечает, что эта динамика указывает "на наличие ликвидности и свободного доступа к спекулятивным ставкам. Стоит быть готовым к сосуществованию с таким пузырем, но я не считаю его угрозой мировому рынку акций".
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 1,513% с 1,388% в среду.
"Рост облигационной доходности благоприятен для банков, рост цен на нефть - для нефтегазовых компаний. Рыночные лидеры сменились", - добавила аналитик.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.
Акции пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev потеряли почти 6%, так как ее прибыль за 4-й квартал не оправдала ожиданий. Акции британской упаковочной компании DS Smith подскочили на 5,7% на фоне сообщений о том, что ее конкурент Mondi может сделать ей предложение о покупке.
В последние недели инвесторы распродают европейские гособлигации в поисках повышенной доходности. Доходность 10-летних облигаций Франции впервые с июня поднялась выше нуля и достигла 0,024%.
Большинство азиатских фондовых индексов по итогам дня выросли. Shanghai Composite поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский Kospi вырос на 3,5%, после того как местный центральный банк оставил процентные ставки на исторически низких уровнях.
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