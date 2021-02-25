Фондовые индексы США выросли 24 февраля

Американские фондовые индексы в среду перешли к росту после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение сохранить сверхнизкие процентные ставки и программу покупки активов.

Dow Jones Industrial Average вырос на 424,51 пункта, или 1,3%, до 31961,86 пункта. Это десятый максимальный уровень закрытия в текущем году. Ранее в ходе сессии индекс впервые превысил отметку 32000.

S&P 500 вырос на 44,06 пункта, или 1,1%, до 3925,43 пункта. Nasdaq Composite вырос на 132,77 пункта, или 1%, до 13597,97 пункта. Индекс Russell 2000 подскочил на 53,07 пункта, или 2,4%, до 2284,38 пункта.

После снижения в начале торгов индексы перешли на положительную территорию на фоне второго выступления Пауэлла в сенате.

Выступая перед банковским комитетом сената, Пауэлл подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику без изменений в обозримом будущем и в целом пренебрежительно отозвался об инфляционных опасениях.

Рынки акций, мощно начавшие год, в последние дни колеблются, и спад возглавили ранее популярные акции технологических компаний. Nasdaq Composite вырос в два раза с мартовских минимумов, а акции Tesla, например, повысились еще сильнее.

По мнению аналитика LPL Financial Джеффа Бухбиндера, неудивительно, что теперь инвесторы предпочитают зафиксировать часть прибыли. "Такая же ситуация была и при других бычьих рынках, отскочивших от минимумов, - пояснил он. - Пауза совершенно логична".

По словам инвесторов, из-за повышения доходности гособлигаций, связанного с улучшением перспектив экономического роста и с возможностью усиления инфляции, ускорился отток средств из акций технологического сектора, возглавлявших подъем во время пандемии, и переход к акциям, которые в наибольшей мере выиграют от окончания карантинных мер.

"Это в действительности результат возобновления нормальной экономической деятельности, - заметил Брайан О'Рили, директор по маркетинговой стратегии в Mediolanum Investment Funds. - Доходность облигаций растет ввиду хороших темпов вакцинации в США и Великобритании. Просто идет отход от всех активов, которые хорошо себя показывали в прошлом году, или акций, выигрывавших от домашнего режима, к активам, которые отставали, или акциям, выигрывающим от прекращения изоляции".

"В некотором роде это хорошо, ведь рынок пытается учесть в цене предстоящее возвращение к нормальной экономической деятельности", - добавил он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе достигла максимумов за год. Во вторник доходность выросла до 1,43, но в конце сессии составила 1,388% против 1,363% во вторник.

Хотя с начала пандемии ФРС придерживается одного и того же направления, сила восстановления может вынудить ее изменить курс раньше, чем ожидают многие инвесторы. Так считает Пол О'Коннор, директор по управлению смешанными портфелями в Janus Henderson Investors.

"Рынки ожидают, что это произойдет в 2022 году, но мы наблюдаем существенный рост ВВП США. Примерно в середине этого года должны будут пройти обсуждения постепенного сворачивания политики", - сказал он.

Продажи на первичном рынке жилья США в январе в годовом исчислении выросли на 19%, сильнее ожиданий. Однако есть опасение, что удорожание древесины может стимулировать дальнейшее повышение цен на дома, нивелировав низкие ипотечные ставки.

Биткоин подорожал на 1% до 48 526 долларов после снижения на 13% накануне. Другие криптовалюты, подешевевшие во вторник, сегодня также растут в цене.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 подрос на 0,5%, трейдеры оценивали более благоприятные, чем ожидалось, макроданные в Германии и комментарии Пауэлла. FTSE 100 поднялся на 0,5%, DAX - на 0,8%, CAC-40 - на 0,3%. ВВП Германии в 4-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом, тогда как экономисты ожидали рост на 0,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Сильнейший спад был зафиксирован на гонконгском рынке, где власти повысили налог на торговлю акциями на фоне бума на рынках. Основной индекс Hang Seng понизился на 3%.