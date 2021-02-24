Фондовые индексы США завершили бурную сессию 23 февраля почти без изменений

Фондовые индексы США во вторник завершили бурную сессию вблизи исходных уровней ввиду отскока акций технологических компаний.

Индекс S&P 500 вырос на 0,1% после снижения в течение пяти сессий подряд и падения почти на 1,8% в ходе торгов вторника. Глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что повышение процентных ставок произойдет еще нескоро, и тем самым отчасти успокоил тех, кто опасался такого сценария.

Акции технологических компаний восстанавливаются после падения, произошедшего в начале сессии. Глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что повышение процентных ставок произойдет еще нескоро, и тем самым отчасти успокоил тех, кто опасался такого сценария.

"Экономике пока все еще далеко до того момента, когда ФРС достигнет своих целей в плане занятости и инфляции", - заявил Пауэлл в подготовленной речи, выступая в банковском комитете сената.

В последние дни резко выросла доходность правительственных облигаций США, что снизило спрос на более рисковые активы, включая акции. В наиболее уязвимом положении оказались бумаги технологических компаний, которые тянули широкий рынок вверх значительную часть прошлого года. Их стоимостные оценки опираются на поток будущей прибыли, но при более высокой ставке дисконтирования этот объем доходов в текущем денежном выражении становится ниже.

DJIA вырос на 15,66 пункта, или менее чем на 0,1%, до 31537,35 пункта.

Nasdaq Composite закрылся с понижением на 67,85 пункта, или 0,5%, по 13465,20 пункта.

Повышение доходности облигаций "естественно, вынуждает участников рынка пересматривать свое отношение к акциям", говорит директор Invesco по анализу распределения капитала Пол Джексон. Впервые за много месяцев инвестиции в государственные облигации выглядят привлекательно, отметил он.

"(Но) мы по-прежнему очень далеки от того уровня доходности облигаций, который создаст серьезные проблемы для акций", - добавил Джексон.

Фаворитами вторника стали операторы казино Wynn Resorts и MGM Resorts International, чьи акции выросли на 7,7% и 5,5% соответственно. Акции Walt Disney выросли на 2,8%. Акции авиалиний, включая Southwest Airlines и Alaska Air Group, также росли.

Доходность 10летних казначейских облигаций США снизилась до 1,363% с 1,381% ранее днем.

Акции Tesla упали на 2,2%, а накануне потеряли почти 9%. Снижение происходит на фоне падения цены биткоина.

Недавняя волатильность на рынках криптовалют последовала за высказываниями гендиректора Tesla Илона Маска. Маск в выходные заявил, что цены на биткоин и эфириум выглядят высокими. Производитель электромобилей в этом месяце объявил, что приобрел биткоины на 1,5 млрд долларов. Маск также стал активно продвигать криптовалюты.

Акции технологических фирм и другие бумаги, хорошо себя показавшие в пандемию, попали под давление. Акции Palantir Technologies продолжили недавнее снижение, теряя 4,5%. Акции платежной компании Square лишились почти 4,3%. Компания должна отчитаться после закрытия торгов, как и антивирусная фирма McAfee.

Home Depot предупредила о возможности замедления роста в этом году, и ее акции упали на 3,1%.

В Европе Stoxx Europe 600 просел на 0,4%, сильнее всего снизились акции технологического сектора.

В Азии гонконгский индекс Hang Seng по итогам дня набрал 1%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%.