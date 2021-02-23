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Азиатские биржи 23 февраля закрылись в основном снижением вслед за США
12:25 23.02.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились во вторник вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17% - до 336,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2396,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,03% - до 30632,64 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,31% - до 3070,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - поднялся на 0,86%, до 6839,2 пункта.
Биржи Японии были закрыты во вторник. В понедельник японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,46% - до 30156,03 пункта
Биржи США в понедельник в основном снизились, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,5%. В целом к снижению индексов привели инфляционные ожидания. Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может побудить ФРС свернуть поддержку экономики и ужесточить монетарную политику.
При этом от более сильного падения индексы удерживают в целом позитивные ожидания по экономике, связанные с развертыванием вакцинации и ожиданиями смягчения карантина в мире.
"К счастью, в обществе сегодня в целом больше оптимизма, чем страха, поскольку вакцины демонстрируют эффективные результаты", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс старшего стратега Axi по мировым рынкам Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт уверен, что благодаря этому мир вскоре начнет возвращаться к нормальной жизни.
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