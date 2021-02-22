Рынки акций АТР в основном снижаются 22 февраля на опасениях по поводу экономического восстановления

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще, отмечает MarketWatch.

Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:28 КСК поднялся на 0,7%.

В число лидеров роста котировок в понедельник входят акции производителя шин Yokohama Rubber Co. Ltd. (9,6%), а также металлургических компаний Pacific Metals Co. Ltd. (7,8%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (6,9%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 1,8%.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing увеличивается на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%.

Акции производителя полупроводников Advantest Corp. прибавляют в цене 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 7:39 КСК снизился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,02%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5,9%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan (-4,1%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-3,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 2,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1,7%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 3,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 7:38 КСК опустился на 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - осталась на уровне предыдущих торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 3,3% и на 3,6% соответственно.