Основные биржевые индексы США незначительно изменились 19 февраля

Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям" на отметке в 31494,32 пункта, высокотехнологичный NASDAQ повысился на 0,07%, до 13874,46 пункта, и лишь индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,19%, до 3906,71 пункта.

Повлияли на торги данные по рынку недвижимости в США. Как сообщила ранее Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе выросло на 0,6% в месячном выражении - до 6,69 миллиона. Аналитики ожидали снижения на 1,5%, до 6,61 миллиона.

Инвесторы обращают внимание и на статистику исследовательской компании Markit Economics. По ее данным, композитный индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства и в сфере услуг в стране за февраль вырос до 58,8 пункта с 58,7 пункта месяцем ранее. Значение стало самым высоким почти за шесть лет.

В целом биржи США следуют общемировой динамике. В пятницу индексы Азии в основном закрылись ростом, фондовые рынки Европы также показывают увеличение. Европейские биржи также поддержала сильная статистика по деловой активности, которая оказалась лучше ожиданий рынков.