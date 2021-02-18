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Биржи США 17 февраля закрылись разнонаправленно
07:53 18.02.2021 |
Биржи США закрылись в среду разнонаправленно, Dow Jones — в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
Помышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,29% — до 31613,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ сократился на 0,58%, до 13965,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – сократился на 0,03%, до 3931 пункта.
Во вторник все три индекса обновили исторические рекорды на сохраняющемся оптимизме относительно развития мировой экономики. Трейдеры по-прежнему ждут новостей относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.
Как отмечает по итогам дня телеканал CNBC, худшие показатели в среду дали технологичные компании, тогда как энергетические на фоне непогоды в США вышли в рост.
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