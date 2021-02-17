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Биржи Азии 17 февраля закрылись преимущественно в минусе
11:51 17.02.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме биржи Гонконга, в среду закрылись снижением в рамках фиксации прибыли после активного подъема ранее и обеспокоенности инвесторов риском "перегрева" рынка, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов южнокорейский KOSPI снизился на 0,89%, до 3134,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 6885,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 30292,19 пункта.
При этом гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,1% — до 31084,94 пункта. Показатель растет семь торговых сессий подряд и превысил отметку в 31000 впервые в июня 2018 года. Оптимизм на рынке отмечается на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, трейдеры ждут продолжения "бычьего" тренда, когда рынки Китая откроются в четверг — они закрыты с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
В целом же рынки АТР в среду оказались под давлением из-за коррекции после активного роста в предыдущие торговые сессии. "Естественно видеть фиксацию прибыли после того, как индекс Nikkei так быстро рос в последние несколько недель", — прокомментировал агентству Франс Пресс итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Тем не менее, аналитики считают, что, хотя у рынков акций есть "пространство для падения", общее мнение таково, что они возобновят свой уверенный рост, поскольку развертывание вакцин, замедление темпов заражения коронавирусом и ослабление ограничений позволят мировой экономике вернуться к нормальному состоянию.
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