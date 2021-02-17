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Фондовые индексы США 16 февраля закрылись разнонаправленно
07:49 17.02.2021 |
Американские фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума, продолжая ралли, обусловленное потенциально более масштабными мерами налогово-бюджетного стимулирования в США и надеждами на успешное распространение вакцины от коронавируса. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite снизились с достигнутых в пятницу рекордных отметок.
DJIA вырос на 64,35 пункта, или на 0,2%, до 31522,75 пункта, уже восьмого подряд рекордного уровня закрытия в 2021 году. S&P 500 снизился на 2,24 пункта, или на 0,1%, до 3932,59 пункта. Nasdaq Composite опустился на 47,97 пункта, или на 0,3%, до 14047,50 пункта, оказавшись под давлением из-за падения акций Apple и Microsoft.
В составе S&P 500 лидерами роста стали нефтегазовый и финансовый секторы, чувствительные к экономической ситуации, прибавив 2,3% и 1,8% соответственно.
Инвесторы внимательно следят за перспективами дополнительного налогово-бюджетного стимулирования и поддержки центробанков, которые должны проложить путь к восстановлению экономики. Демократы в палате представителей в США на этой неделе планируют составить законодательную версию антикризисной программы Джо Байдена с бюджетом 1,9 трлн долларов. Распространение вакцин и падение уровня заболеваемости коронавирусом во многих странах также поддерживают настроение.
"Пакет налогово-бюджетных мер стимулирования, вероятно, будет масштабным, - полагает Сима Шах, старший аналитик Principal Global Advisors. - В целом обстановка действительно улучшилась. Ожидания рынка подтверждаются".
Ралли на фондовом рынке также получило поддержку в связи с тем, что корпоративная отчетность превосходит ожидания. Примерно три четверти компаний в составе S&P 500 уже представили свои результаты, причем 80% из них оказались выше прогнозов, согласно данным FactSet.
"Практически все финансовые результаты компаний превосходят большинство прогнозов", - прокомментировал Чарльз Хепворт, инвестиционный директор GAM Investments.
По его словам, благоприятная отчетность и начало вакцинации укрепили оптимизм инвесторов в отношении наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики. "Восстановление по-прежнему проходит в форме буквы K: некоторые секторы рынка чувствуют себя хорошо, тогда как другие попали под давлением. Теперь участники рынка начинают надеяться, что все вернется в норму", - добавил Хепворт.
При этом инвесторы отмечают наличие рисков для перспектив рынка, включая возможные проблемы с распространением вакцин и относительно высокие оценки стоимости акций.
"Эти котировки отражают преобладание оптимизма, - отметил Джим Бейрд, директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors. - Таким образом, в случае негативного развития событий на рынке возможен некоторый откат в сочетании с повышенной волатильностью".
Холодная погода в некоторых штатах США подстегнула ралли на рынках энергоносителей. Фьючерсы на природный газ выросли на 7,5%. Поскольку газ используют для выработки электрической и тепловой энергии, его потребление и цена в холодные периоды растет. Аналитики полагают, что такие погодные условия могут ограничить добычу.
"Холода определенно увеличивают спрос на нефть и отопление в целом. Стоит следить за развитием этой ситуации", - отметил Карстен Бржески, директор по макроэкономическим исследованиям в ING Group.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,298% против 1,199% в пятницу.
Биткоин впервые пересек отметку в 50 000 долларов, согласно данным CoinDesk. Стоимость криптовалюты удвоилась менее чем за два месяца.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%.
В Азии гонконгский Hang Seng в первый день после праздников подскочил на 1,9%, повышение возглавили акции нефтегазовых и банковских компаний.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,3%. Акции технологического конгломерата SoftBank Group подорожали на 4,1% до 10 420 иен, достигнув исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен во время бума доткомов.
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