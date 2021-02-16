Фондовые биржи АТР 16 февраля растут в пределах 1,9%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут в надежде на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 6.42 EET гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,77% - до 30706,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,23%, до 3154,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 6911 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,88%, до 30649 пунктов.

На рынках сохраняются позитивные настроения. Трейдеры надеются, что экономическая активность в течение 2021 года восстановится до уровня до пандемии.

Эти ожидания поддерживаются рядом факторов, в частности, развертыванием вакцинации. Так, минздрав Японии на днях одобрил вакцину, разработанную Pfizer. Вакцина американской компании стала первой, разрешенной к использованию в стране. С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников.

Кроме того, трейдеры надеются на принятие пакета стимулирования экономики США в объеме 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом Джо Байденом.

"Мировые фондовые рынки на этой неделе продолжают расти благодаря таким положительным факторам, поддерживающим настроения, как надежды США на фискальное стимулирование, оптимистичные финансовые результаты (компаний - ред.) и развертывание вакцинации", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пань.