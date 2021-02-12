Фондовые рынки Японии и Австралии 12 февраля закрылись в минусе на коррекции

Фондовые биржи Японии в пятницу закрылись в минусе в рамках коррекции после нескольких дней роста, рынки Австралии снизились на внутренних новостях, при этом в целом объем торгов был снижен из-за выходных на других крупных фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,14%, до 29520,07 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 6806,7 пункта. Фондовые биржи Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздниками. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,43%, до 3655,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite подскочил на 1,75%, до 2460,54 пункта, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,52%, до 3100,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index в четверг закрылся ростом на 0,45%, до 30173,57 пункта.

Поскольку большая часть рынков Азии закрыта в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, объем торгов снижен. В то же время давление на биржи Австралии оказали внутренние новости - власти штата Виктории объявили пятидневный локдаун, начинающийся в 23.59 в пятницу, для ограничения распространения коронавируса.

В то же время на биржах Японии в пятницу произошла коррекция после четырех торговых сессий роста подряд. При этом в четверг рынки страны были закрыты в связи с национальным праздником, и в пятницу инвесторы получили возможность зафиксировать прибыль.

"В преддверии выходных Nikkei продемонстрировал слабую динамику, трейдеры предпочли занять выжидательную позицию", - сказал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).