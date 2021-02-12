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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 11 февраля закрылись разнонаправленно

07:49 12.02.2021 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно, сдав завоеванные ранее позиции. Рост был преимущественно обусловлен повышением акций технологических компаний.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 0,2%, Dow Jones Industrial Average потерял 0,1%, а Nasdaq Composite повысился на 0,4%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что центробанк продолжит поддерживать экономику США с помощью низких процентных ставок и существенных покупок активов и будет внимательно следить за ситуацией на рынке труда. Безработица в США в январе упала до 6,3% с декабрьского уровня 6,7%. В феврале 2020 года, перед вспышкой коронавируса, безработица составляла 3,5%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 6 февраля составило 793 000. Показатель заявок за неделю 24-30 января был пересмотрен в сторону повышения, до 812 000.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. После завершения регулярной сессии о результатах отчитается Walt Disney. По словам инвесторов, в целом позитивная квартальная отчетность поддерживает рынки.

"Сезон отчетности в США действительно оказался феноменальным, - прокомментировал Дэниел Моррис, старший рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management. - Фундаментальные факторы должны поддержать подъем акций".

Акции компании Zebra Technologies, которая выпускает сканеры штрихкодов, подскочили на 9% благодаря тому, что ее прибыль превысила ожидания. Такой скачок подстегнул рост во всем технологическом секторе.

Акции Zillow Group набрали 18%. Трафик на сайтах компании, занимающейся торговлей недвижимостью, в 4-м квартале подскочил на 27%, а ее прибыль превзошла ожидания.

Бумаги Kraft Heinz подорожали на 4,7% вслед за тем, как она отчиталась о прибыли за 4-й квартал лучше ожиданий. Кроме того, Hormel Foods заявила, что согласилась купить у Kraft Heinz бизнес орехов Planters за 3,35 млрд долларов.

Акции Bank of New York Mellon повысились на 1,2 %. The Wall Street Journal сообщила, что старейший банк в США выходит на рынок криптовалют. Он будет хранить, переводить и выпускать биткоины и другие криптовалюты по поручению клиентов, чьи активы находятся в управлении банка. Бумаги Mastercard прибавили 2,7% - компания в среду также заявила, что планирует в этом году начать прямую поддержку криптовалют в своей сети.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 1,157% с 1,133% днем ранее.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%.

В Азии гонконгский Hang Seng набрал почти 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Рынки континентального Китая, Японии и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с праздниками.
По материалам: ПРАЙМ
 

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