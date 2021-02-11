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Фондовые индексы США 10 февраля закрылись разнонаправленно
07:46 11.02.2021 |
Американские фондовые рынки в среду колебались. Инвесторы, по всей видимости, взяли паузу после роста индексов до рекордных максимумов.
По итогам торгов индексы закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, S&P 500 завершил торги почти без изменений, Nasdaq Composite упал на 0,3%.
При этом инвесторы рассчитывают на то, что предложенная Джо Байденом программа стимулирования экономики с бюджетом в 1,9 трлн долларов поможет экономике оправиться от пандемии, а вакцинация от Covid-19 снизит число жертв. Оптимизм инвесторов связан и с корпоративной финансовой отчетностью, которая в целом превзошла ожидания.
"Пока растут оценки прибыли, будут расти и котировки акций, - говорит управляющий директор и портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон. - Превышение фактических финансовых показателей над прогнозами оказалось столь существенным потому, что результаты компаний были сильно недооценены".
Согласно данным FactSet, отчетность за 4-й квартал опубликовали уже почти 70% компаний из S&P 500, и их общая прибыль выросла на 5,1%, что значительно лучше ожидавшегося падения на 9,2%. В 3-м квартале общая прибыль снизилась на 5,6%. В 1-м квартале этого года общая прибыль, как предполагается, повысится на 21%.
Акции агрегатора такси Lyft утром набрали 5,5%. Годовой убыток компании сократился, что говорит о постепенном движении к прибыльности. Сегодня после окончания торгов о результатах должен отчитаться его конкурент Uber Technologies. Бумаги Uber подорожали на 3%.
Акции социальной сети Twitter, которая сообщила о расширении аудитории в праздничный сезон, набрали 9,1%.
Бумаги Coca-Cola упали менее чем на 0,1% вслед за тем, как производитель газированных напитков заявил, что ожидает рост органической выручки в 2021 году на 7%-9%.
Акции Cisco Systems, отчитавшейся о снижении выручки и прибыли за 2-й финансовый квартал, подешевели на 4,4%.
Бумаги Oracle опустились на 0,9%, акции Walmart - на 1%. Как сообщила The Wall Street Journal, администрация Байдена на неопределенный срок отложила план вынужденной продажи американского бизнеса TikTok группе компаний, включающей Oracle и Walmart, на котором ранее настаивали США.
Инфляционная статистика, важный индикатор состояния экономики, показала, что потребительские цены в январе медленно и стабильно повышались.
"Этим данным будет уделено излишнее внимание, поскольку мы прошли через беспрецедентный период, - сказал Альтаф Кассам, директор инвестиционной стратегии в State Street Global Advisors в Европе. - Очевидно, что на фоне мерцают некоторые инфляционные сигналы, однако в последнее время показатели инфляции были достаточно низкими".
Инвесторы обеспокоены, что восстановление потребительского спроса и очередная масштабная стимулирующая программа могут привести к резкому росту инфляции или слишком сильно увеличить дефицит бюджета, пояснил Кассам.
Доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 1,132% с 1,156% во вторник.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,2%.
В Китае Shanghai Composite вырос на 1,4% до максимума с августа 2015 года. Завтра в регионе начнется празднование китайского Нового года. Акции производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai подорожали на 5,9% до рекордного максимума.
По словам Вэй Вэй Чуа, портфельного управляющего Mirae Asset Global Investments, оптимизм насчет экономики Китая, улучшение корпоративных финансовых показателей и глобальная вакцинация в последнее время поддержали настроение на рынках.
Крупный объем новых фондов взаимных инвестиций, а также рост количества индивидуальных инвесторов, покупающих акции через мобильные приложения, также привели к вливанию новых средств на рынки, добавил Чуа. "Это цикл положительной обратной связи, и люди не хотят упустить возможность на рынках", - пояснил он.
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, японский Nikkei 225 повысился на 0,2%.
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