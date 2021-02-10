Фондовые индексы США 9 февраля закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, взяв паузу после рекордного роста накануне.

S&P 500 на закрытии торгов в Нью-Йорке опустился примерно на 0,1%. В понедельник этот индекс широкого рынка в восьмой раз с начала 2021 года обновил рекордный максимум. Nasdaq Composite просел на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average закрылся почти без изменений.

Инвесторы отмечают, что рынки акций и сырьевых активов взяли паузу после масштабного роста. Поводом для недавнего подъема стали надежды на новую программу экономического стимулирования в США, которая может стать импульсом к восстановлению. Этот оптимизм смягчил опасения насчет колебаний на американском фондовом рынке: индекс волатильности CBOE на этой неделе опустился менее чем до 22 пунктов, тогда как в конце января превышал 37 пунктов.

"Очень небольшое снижение - это симптом слабой волатильности, - говорит директор по диверсифицированным инвестициям в британской фирме Royal London Asset Management Тревор Гритам. - Низкая и ослабевающая волатильность характерна для бычьего рынка. Случаются и такие тихие дни".

Прогнозы о восстановлении экономики в этом году порождают надежды на то, что и рынок акций продолжит движение вверх во главе с такими секторами, как нефть и газ, финансы и производство потребительских товаров, поскольку они наиболее чувствительны к экономическому росту.

"Участники рынков делают крупные ставки на стимулирование экономического роста", - отметил Гритам. Он добавил, что рынок акций должен выиграть благодаря началу вакцинации и потенциальной программе стимулирования американской экономики. На поддержку экономики предлагается направить 1,9 трлн долларов.

Гритам предупреждает о двух главных рисках: появление новых штаммов коронавируса, которые отсрочат возобновление нормального режима работы в пострадавших секторах, и всплеск инфляции, которые приведет к значительному росту доходности гособлигаций.

Члены палаты представителей США от Демократической партии в понедельник вечером опубликовала самую масштабную часть своей программы госпомощи. Они предлагают продлить выплату пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю до 29 августа и выплатить большинству граждан пособие в размере 1400 долларов. Эта инициатива будет объединена с более точечными проектами, которые рассматриваются в других комитетах Палаты представителей. Утвердить в нижней палате парламента всю программу демократы рассчитывают позднее в этом месяце.

Фондовые управляющие также следят за публикацией отчетности ряда крупных американских компаний.

После завершения биржевых торгов станут известны результаты Twitter, Lyft и Cisco Systems. К началу вторника отчетность за праздничный квартал опубликовали примерно 300 компаний из состава S&P 500, и примерно 81%, по оценкам FactSet, превысил прогнозы аналитиков.

Акции медиакомпании Fox выросли на 5,5% благодаря тому, что ее выручка за последние три месяца 2020 года превысила прогнозы аналитиков.

По словам Гритама, рынок акций получил поддержку от снижения уровней заражений коронавирусом. Согласно Университету Джонса Хопкинса, в понедельник число новых случаев в США составило более 86 000. Второй день подряд число случаев составляет менее 100 000.

Несмотря на резкое повышение котировок в начале 2021 года и признаки того, что в некоторых секторах оценки завышены, инвесторы сохраняют оптимизм.

"Думаю, что на рынке еще не учтен весь потенциал восстановления и укрепления экономики в 2021 году", - говорит портфельный управляющий Fiera Capital Кэндис Бангзунд. По ее прогнозам, экономический рост ускорится уже во 2-м квартале, что приведет к повышению акций банков, а также промышленных, горнодобывающих и нефтяных компаний.

Цены на нефть приостановили недавний уверенный рост. Подъем был обеспечен сокращением запасов нефти и ставками инвесторов на то, что вакцины и налогово-бюджетное стимулирование приведут к росту спроса. Фьючерсы на Brent снизились на 0,5% до 60,89 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,145% с 1,159% в понедельник.

Согласно CoinDesk, биткоин подскочил более чем на 4% до 46 700 долларов. Цифровая валюта выросла на фоне вчерашнего заявления Tesla о приобретении биткоинов на 1,5 млрд долларов и плане начала приема платежей этой криповалютой. Некоторые аналитики отметили, что это может привести к расширению приема валюты.

В Европе рынки акций тоже взяли паузу. Панъевропейский Stoxx Europe 500 просел на 0,1%.

В Азии Shanghai Composite завершил день с повышением на 2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%.