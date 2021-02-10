Финансовые новости
- |
- 10.02.21
- |
- 08:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 9 февраля закрылись разнонаправленно
07:49 10.02.2021 |
Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, взяв паузу после рекордного роста накануне.
S&P 500 на закрытии торгов в Нью-Йорке опустился примерно на 0,1%. В понедельник этот индекс широкого рынка в восьмой раз с начала 2021 года обновил рекордный максимум. Nasdaq Composite просел на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average закрылся почти без изменений.
Инвесторы отмечают, что рынки акций и сырьевых активов взяли паузу после масштабного роста. Поводом для недавнего подъема стали надежды на новую программу экономического стимулирования в США, которая может стать импульсом к восстановлению. Этот оптимизм смягчил опасения насчет колебаний на американском фондовом рынке: индекс волатильности CBOE на этой неделе опустился менее чем до 22 пунктов, тогда как в конце января превышал 37 пунктов.
"Очень небольшое снижение - это симптом слабой волатильности, - говорит директор по диверсифицированным инвестициям в британской фирме Royal London Asset Management Тревор Гритам. - Низкая и ослабевающая волатильность характерна для бычьего рынка. Случаются и такие тихие дни".
Прогнозы о восстановлении экономики в этом году порождают надежды на то, что и рынок акций продолжит движение вверх во главе с такими секторами, как нефть и газ, финансы и производство потребительских товаров, поскольку они наиболее чувствительны к экономическому росту.
"Участники рынков делают крупные ставки на стимулирование экономического роста", - отметил Гритам. Он добавил, что рынок акций должен выиграть благодаря началу вакцинации и потенциальной программе стимулирования американской экономики. На поддержку экономики предлагается направить 1,9 трлн долларов.
Гритам предупреждает о двух главных рисках: появление новых штаммов коронавируса, которые отсрочат возобновление нормального режима работы в пострадавших секторах, и всплеск инфляции, которые приведет к значительному росту доходности гособлигаций.
Члены палаты представителей США от Демократической партии в понедельник вечером опубликовала самую масштабную часть своей программы госпомощи. Они предлагают продлить выплату пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю до 29 августа и выплатить большинству граждан пособие в размере 1400 долларов. Эта инициатива будет объединена с более точечными проектами, которые рассматриваются в других комитетах Палаты представителей. Утвердить в нижней палате парламента всю программу демократы рассчитывают позднее в этом месяце.
Фондовые управляющие также следят за публикацией отчетности ряда крупных американских компаний.
После завершения биржевых торгов станут известны результаты Twitter, Lyft и Cisco Systems. К началу вторника отчетность за праздничный квартал опубликовали примерно 300 компаний из состава S&P 500, и примерно 81%, по оценкам FactSet, превысил прогнозы аналитиков.
Акции медиакомпании Fox выросли на 5,5% благодаря тому, что ее выручка за последние три месяца 2020 года превысила прогнозы аналитиков.
По словам Гритама, рынок акций получил поддержку от снижения уровней заражений коронавирусом. Согласно Университету Джонса Хопкинса, в понедельник число новых случаев в США составило более 86 000. Второй день подряд число случаев составляет менее 100 000.
Несмотря на резкое повышение котировок в начале 2021 года и признаки того, что в некоторых секторах оценки завышены, инвесторы сохраняют оптимизм.
"Думаю, что на рынке еще не учтен весь потенциал восстановления и укрепления экономики в 2021 году", - говорит портфельный управляющий Fiera Capital Кэндис Бангзунд. По ее прогнозам, экономический рост ускорится уже во 2-м квартале, что приведет к повышению акций банков, а также промышленных, горнодобывающих и нефтяных компаний.
Цены на нефть приостановили недавний уверенный рост. Подъем был обеспечен сокращением запасов нефти и ставками инвесторов на то, что вакцины и налогово-бюджетное стимулирование приведут к росту спроса. Фьючерсы на Brent снизились на 0,5% до 60,89 доллара за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,145% с 1,159% в понедельник.
Согласно CoinDesk, биткоин подскочил более чем на 4% до 46 700 долларов. Цифровая валюта выросла на фоне вчерашнего заявления Tesla о приобретении биткоинов на 1,5 млрд долларов и плане начала приема платежей этой криповалютой. Некоторые аналитики отметили, что это может привести к расширению приема валюты.
В Европе рынки акций тоже взяли паузу. Панъевропейский Stoxx Europe 500 просел на 0,1%.
В Азии Shanghai Composite завершил день с повышением на 2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Бандеровцы Зеленского»? Зачем Банковая готовит перезагрузку «Слуги народа»
|Нагнали жути. Почему гнев Пекина из-за санкций против покупателя «Мотор Сич» преувеличен
|АрМоВир от Зеленского: Поверят ли избиратели в новую идеологию «слуг»
|На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи Азии 10 февраля продолжают рост на надеждах восстановления экономики
|Фондовые индексы США 9 февраля закрылись разнонаправленно
|Действия НБУ на межбанке 8 февраля развернули курс доллара
|Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ
|Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ
|Square потребовала от Крейга Райта доказательств авторства white paper биткоина
Это интересно
|Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года
|Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет
|Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz
|В лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов, который обещает революцию в квантовых компьютерах
|Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder
|Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
|В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров