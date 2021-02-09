ПриватБанк обновил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновленная версия включает доступные ранее возможности покупки и управления портфелем ценных бумаг в режиме online и новые функции.

Теперь подписание всех документов на открытие счета в ценных бумагах и их покупка осуществляется с помощью Smart ID.

"Это дает клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т.ч. мобильного телефона воспользовавшись адаптационной версией приложения", - отметили в ПриватБанке.

В обновленной версии также добавлен калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.