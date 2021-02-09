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ПриватБанк обновил услугу покупки ценных бумаг в Приват24
17:30 09.02.2021 |
ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Обновленная версия включает доступные ранее возможности покупки и управления портфелем ценных бумаг в режиме online и новые функции.
Теперь подписание всех документов на открытие счета в ценных бумагах и их покупка осуществляется с помощью Smart ID.
"Это дает клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т.ч. мобильного телефона воспользовавшись адаптационной версией приложения", - отметили в ПриватБанке.
В обновленной версии также добавлен калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.
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