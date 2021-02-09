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Фондовые биржи АТР 9 февраля закрылись в основном ростом на оптимизме из США
12:15 09.02.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом на фоне уверенного подъема на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,01% - до 3603,49 пункта. Рост индекса по итогам торгов стал самым сильным почти за месяц. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 2,4% - до 2418,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 29476,19 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4% - до 29505,93 пункта. При этом в ходе торгов показатель достигал 29585,75 пункта - максимума с августа 1990 года. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,21% - до 3084,67 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,86%, до 6821,2 пункта.
Биржевые индексы США в понедельник побили очередные исторические рекорды, повысившись на 0,7-1% по итогам торгов. Американские фондовые биржи показали рост уже шестую торговую сессию подряд на фоне общей склонности к риску в надежде на восстановление мировой экономики.
"Индексу Nikkei стало сложно расти после того, как инвесторы начали проявлять осторожность, боясь перегрева рынка, но он стабильно колебался около уровня 29 500 пунктов", - отметили аналитики Okasan Online Securities, которых цитирует агентство Франс Пресс.
По словам экспертов, позитивными факторами для японского рынка акций стали надежды на поддержку экономики США и положительный эффект от собственного пакета мер по борьбе с коронавирусом, а также прогресс в развертывании вакцин.
Поддержку биржам Китая оказали укрепившиеся надежды на ускорение восстановления второй по величине мировой экономики на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в стране. По последним данным, Китай за минувшие сутки выявил всего 14 случаев коронавируса, как и днем ранее.
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