Фондовые индексы США 8 февраля закрылись на новых рекордных максимумах

Фондовые рынки США в понедельник выросли к новым рекордным уровням. Инвесторы рассчитывают на то, что новый пакет стимулирующих мер укрепит экономику.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 237,52 пункта, или 0,8%, до 31385,76 пункта.

S&P 500 вырос на 28,76 пункта, или 0,7%, до 3915,59 пункта. Nasdaq Composite вырос на 131,35 пункта, или 0,9%, до 13987,64 пункта. Все три индекса завершили день на новых исторических максимумах.

В последние сессии фондовые рынки существенно повысились, оставив позади волатильность, вызванную резкими колебаниями акций GameStop и других фирм. Инвесторы сосредоточились на перспективах нового пакета государственной финпомощи. По словам инвесторов, эти новые меры могут стимулировать экономический рост в тот момент, когда крупные компании отчитываются о благоприятных финансовых показателях, но перспективы экономики в целом выглядят неоднозначно.

На прошлой неделе Демократическая партия организовала серию голосований для разблокировки процесса урегулирования бюджетных разногласий. Это позволит партии одобрить антикризисную программу Джо Байдена стоимостью 1,9 трлн долларов без поддержки республиканцев в сенате. Члены палаты представителей планируют окончательно оформить антикризисный план и проголосовать по нему до конца февраля.

Как отметил Дэниел Моррис, старший рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management, сочетание благоприятной квартальной отчетности некоторых ведущих американских корпораций и возможность дополнительной финансовой помощи для экономики подстегнуло рынки.

По его словам, дополнительные стимулирующие меры в США также станут подспорьем для зарубежных фондовых рынков. "Если двигатели роста экономики США и Китая в этом году будут работать исправно, это поможет всем", - полагает Моррис. США являются чистым импортером товаров и услуг.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в интервью CNN в воскресенье, что США могут в следующем году вернуться к полной занятости, если законодатели примут предложенный Байденом пакет стимулирующих мер.

Что касается корпоративной отчетности, Loews отчиталась о повышении прибыли, благодаря чему ее акции добавили 1,3%.

Нефтяные рынки продолжили укреплять позиции. Цена барреля марки Brent впервые с начала пандемии в январе 2020 года превзошла отметку 60 долларов и закрылась с повышением на 2,1%, по 60,56 доллара за баррель.

Биткоин подорожал на 14% примерно до 44 009 долларов, согласно данным CoinDesk. Автопроизводитель Tesla сообщил, что инвестировал в цифровую валюту 1,5 млрд долларов в рамках новой политики, призванной максимизировать доходность денежных средств. Как указала Tesla в документах для регулятора, вскоре она рассчитывает начать принимать биткоин в качестве средства платежа. Акции Tesla подорожали на 1,3%.

Акции Palantir Technologies подскочили на 5,9% - она заявила, что объединяет усилия с IBM в сфере некоторых облачных приложений для бизнеса.

Акции компаний, вокруг которых в последнее время были ажиотажные торги, в понедельник росли. Бумаги GameStop набрали 5,9%. Акции AMC Entertainment упали на 9,5%.

Повышение доходности стимулировало рост акций европейских кредиторов, прибыльность которых в последние годы пострадала от низких процентных ставок. Банковский сектор сегодня вошел в число лидеров на европейском рынке. Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,3.

Что касается Азии, Shanghai Composite вырос на 1%. Nikkei 225 к концу торгов набрал 2,1% в свете сообщения Nikkei Asia о том, что страна рассмотрит возможность снятия чрезвычайного положения в ряде префектур до истечения крайнего срока.

Акции SoftBank Group в Токио прибавили свыше 4%. Компания, занимающаяся технологическими инвестициями, отчиталась о квартальной прибыли на 11 млрд долларов, в основном ввиду инвестиционного дохода.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 1,159% с 1,168% в пятницу.