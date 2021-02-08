Биржи АТР 8 февраля закрылись в основном ростом на позитивном внешнем фоне

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне надежд инвесторов на восстановление мировой экономики в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,03%, до 3532,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 2360,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 29319,47 пункта, южнокорейский KOSPI - снизился на 0,94%, до 3091,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 - вырос на 2,12%, до 29388,5 пункта, что стало самым высоким значением с августа 1990 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до 6880,7 пункта.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями аналитиков относительно роста мировой экономики в текущем году после спада в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что ориентированные на экспорт азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея и Китай, получат сильный импульс на фоне восстановления.

В целом инвесторы воодушевлены неожиданно хорошими корпоративные отчетностями, ослаблением недавнего всплеска новых случаев коронавируса и прогрессом в распределении вакцин.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что основные фондовые рынки США в пятницу закрылись ростом, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 достигли новых рекордных значений.

В то же время давление на биржи Южной Кореи оказали корпоративные новости. Так, автопроизводитель Hyundai Motor опроверг сообщения о разработке электромобилей с американской Apple, и стоимость акций южнокорейской компании по итогам торгов упала более чем на 6%.