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Фондовые биржи АТР 4 февраля снижаются в рамках коррекции
08:07 04.02.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг коррекционно снижаются после нескольких дней активного роста, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,02% - до 3481,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,8%, до 2337,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,65% - до 28821,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,75% - до 3074,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%, до 6766,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,92%, до 28384 пунктов.
В четверг на биржах Азии наблюдается коррекционное снижение. Так, индексы Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии активно росли на протяжении трех торговых сессий подряд, китайские индексы - на протяжении двух дней. Инвесторы региона следили за динамикой на американских биржах, а также с оптимизмом оценивали перспективы мировой экономики в 2021 году.
"По мере того, как ралли на рынке США пошло на убыль, можно увидеть, что рынки Азии предоставлены самим себе в течение сессии четверга и, похожи, инвесторы могут фиксировать некоторые из недавних достижений", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).
Участники торгов внимательно наблюдают за развертыванием вакцинации в мире. В регионе, кроме Китая, масштабная вакцинация еще не началась, страны ожидают одобрения и поставки вакцины. Задержки с началом прививания населения могут вызывать беспокойства у трейдеров.
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