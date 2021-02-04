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Фондовые индексы США 3 февраля закрылись разнонаправленно
07:59 04.02.2021 |
S&P 500 в среду вырос третью сессию подряд, поскольку внимание инвесторов вновь было направлено на перспективы экономики, а не драматические события вокруг акций GameStop и ряда других компаний.
На этой неделе рынки акций продолжали расти, тем самым опровергая опасения насчет завышенных стоимостных оценок, распространения новых штаммов коронавируса, резкого подорожания серебра и акций отдельных компаний. Вместо этого инвесторы сосредоточились на финансовых результатах корпораций, которые превосходят ожидания, и прогнозах о том, что президент США Джо Байден в ближайшие недели объявит о дополнительных государственных расходах для поддержки экономики.
"Последние два дня снова ощущается поддержка со стороны кредитно-денежных регуляторов, а также вырисовываются перспективы дополнительного пакета мер государственной помощи, - комментирует главный аналитик Principal Global Advisors Сима Шах. - Этот путь вряд ли будет гладким, но он ведет вверх".
S&P 500 вырос на 3,86 пункта, или на 0,1%, до 3830,17, Dow Jones Industrial Average поднялся на 36,12 пункта, или на 0,1%, до 30723,60, а Nasdaq Composite Index упал на 2,23 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13610,54.
Дополнительным источником для оптимизма инвесторов стали новые экономические данные, указывающие на продолжающееся улучшение в состоянии сферы услуг США.
Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в январе вырос до 58,7 от пересмотренного декабрьского значения 57,7. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что индекс составит 57,0.
Доходность 10-летних гособлигаций США в среду поднялась до 1,129% с 1,105% во вторник. Тенденция к росту доходности гособлигаций обычно наблюдается тогда, когда инвесторы ожидают ускорения роста экономики и инфляции, а также увеличения государственных заимствований.
Инвесторы также следят за переговорами американских законодателей насчет нового раунда стимулирующих экономических мер. Администрация Джо Байдена призывает принять пакет мер с бюджетом в 1,9 трлн долларов, однако встречное предложение республиканцев, выдвинутое на этой неделе, подразумевает сокращение этих расходов более чем в два раза. Ожидается, что в ближайшие дни демократы примут решение о том, пытаться ли самостоятельно быстро придать своей программе силу закона.
"Все дело в сроках, - говорит Шах. - В целом все рассчитывают на щедрое стимулирование, главный же вопрос заключается в том, будет ли оно утверждено достаточно быстро, поскольку американская экономика нуждается в нем прямо сейчас".
В Европе панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Итальянский индекс FTSE MIB опередил другие региональные индикаторы после того, как формирование нового правительства страны было поручено бывшему председателю ЕЦБ Марио Драги.
В Азии японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng набрал 0,2%, а континентальный китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%.
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