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Биржи АТР в основном растут 3 февраля вслед за рынками США
08:01 03.02.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 6.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2% - до 3540,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 2408,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,68% - до 29048,38 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,81% - до 3121,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,22%, до 6844,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,79%, до 28587 пунктов.
Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли на 1,4-1,6% в ожидании отчетностей крупных технологических компаний, а также решения по дополнительному стимулированию экономики страны.
Участники торгов также отыгрывают статистику по КНР. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI Китая, по данным делового издания Caixin совместно с исследовательской организацией Markit, в январе снизился до 52,5 пункта с декабрьских 55,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также снизился - до 52 пунктов с 56,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, оба показателя остаются выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности в стране.
В целом рынки с оптимизмом ожидают восстановления экономики в 2021 году после COVID-кризиса прошлого года. Старший стратег по мировым рынкам Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Франс Пресс, что основными факторами ожидаемого быстрого восстановления во втором квартале текущего года остаются замедление темпов заражения коронавирусом, развитие иммунитета у большей части населения, а также надежды на дополнительное стимулирование экономики.
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