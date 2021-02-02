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Фондовые биржи АТР 2 февраля значительно растут
07:48 02.02.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник бодро растут на оптимизме в связи с возможностью восстановления экономики после "коронавирусных" ограничений, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 6.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,55%, до 3524,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,23%, до 2391,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 29331,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,17%, до 3092,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,49%, до 6762,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,83%, до 28325 пунктов.
Участники торгов внимательно следят за развертыванием вакцинации в мире, поскольку пандемия коронавируса остается одним из наиболее важных факторов на рынке. Любые сложности, возникающие с доставкой вакцины и ее внедрением, негативно сказываются на динамике рынка акций.
Старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui) отмечает, что ажиотаж, связанный с разработкой вакцины, сменился реальностью производства, логистики распределения и вопросами эффективности, и считает реальной перспективу восстановления мировой экономики во второй половине текущего года.
"Мы по-прежнему позитивно смотрим на рынок акций, признавая при этом краткосрочный риск повышения волатильности. Несмотря на сложности в распределении, ранние данные из Израиля показали, что у тех, кто уже привит, возможность заражения снизилась. Вследствие этого наш прогноз восстановления после пандемии во второй половине года остается неизменным", - приводит агентство Франс Пресс его слова.
Кроме того, основные фондовые индексы США в понедельник выросли в пределах 2,5% после падения примерно на 2% в пятницу.
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