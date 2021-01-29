За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Азиатские биржи 29 января торгуются разнонаправленно на неопределенности
08:05 29.01.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% - до 3513,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 2357,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 28588,62 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом снижался на 2,18% - до 3002,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 6609,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 27793 пунктов.
Продолжающаяся пандемия вызывает беспокойство на рынках за восстановление мировой экономики. Начало вакцинации в мире дало инвесторам надежду на скорую победу над коронавирусом и выход из кризиса. Тем не менее, заболеваемость в мире остается высокой, общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло отметки в 100 миллионов. Омрачают перспективы также проблемы с поставкой вакцины, с которыми столкнулся ряд стран.
"Настроение в отношении вакцинации стало довольно мрачным, что, возможно, неудивительно, учитывая, что мы переживаем самые темные времена пандемии", - приводит агентство Франс Пресс слова старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В то же время инвесторы обратили внимание на динамику закрытия рынков США. По итогам торгов четверга американские индексы выросли в пределах 1%. Росту способствовали данные по рынку труда. Минтруд США сообщил о снижении числа заявок на пособие по безработице за неделю на 67 тысяч, до 847 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 25 тысяч.
Снижение японского индекса несколько замедлилось после выхода статистики по стране. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре сохранилась на уровне ноября в 2,9%. При этом аналитики ожидали роста показателя до 3%.
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