За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Основные фондовые индексы США 28 января отметились ростом
07:53 29.01.2021 |
Фондовый рынок США в четверг был охвачен подъемом, который затронул все сектора - от технологического до финансового. Ведущие фондовые индексы резко выросли, а эйфория в наиболее перегретых сегментах рынка начала стихать.
Все 11 секторов S&P 500 закрылись с повышением, хотя и частично утратили прирост, наблюдаемый ранее в ходе сессии. Лидерами роста стали финансовый и промышленный сектора, а также сектор здравоохранения.
Отчасти этот подъем объясняется воодушевляющими корпоративными отчетами, например, результатами American Airlines Group, однако во многом он связан и с предприимчивыми инвесторами, которые ухватились за возможность купить акции подешевле после самого сильного отката с октября.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 300,19 пункта, или на 1,0%, до 30603,36 пункта, S&P 500 поднялся на 36,61 пункта, или на 1,0%, достигнув 3787,38 пункта, а Nasdaq Composite набрал 66,56 пункта, или 0,5%, достигнув 13337,16 пункта. Индексы частично отыграли позиции, потерянные в течение недели.
В то же время чрезмерный ажиотаж вокруг акций GameStop и AMC Entertainment начал стихать. Бумаги GameStop сначала колебались, а затем рухнули более чем на 44%, акции AMC потеряли 57%. Данное падение совпало с решением брокерских компаний Robinhood Markets и Interactive Brokers Group ограничить торговлю акциями GameStop, AMC, и некоторыми другими бумагами, в последнее время демонстрировавшими стремительный рост.
GameStop оказалась в центре борьбы между внутридневными трейдерами, покупающими бумаги компании, и хедж-фондами, которые имеют масштабные короткие позиции по ее акциям. В результате бумаги в последнее время демонстрировали параболический рост, который достиг своего пика в среду, когда объем торгов был максимальным с середины 2019 года.
По мнению некоторых инвесторов, после сильного роста в начале года рынок акций достиг уровней, которые не оправданы с точки зрения фундаментальных факторов, тогда как в отдельных сегментах наблюдается необоснованный оптимизм.
Аналитики призывают инвесторов абстрагироваться от этих эпизодов и сосредоточиться на корпоративной отчетности, которая в основном воодушевляет. Согласно данным FactSet, отчитаться успела уже почти треть компаний, входящих в S&P 500, и почти 81% превысил прогнозы аналитиков.
"Хотя поведение некоторых участников рынка напоминает о пузырях, мы не считаем, что сейчас весь рынок можно назвать пузырем", - говорит инвестиционный директор подразделения UBS Group AG по управлению частным капиталом Марк Хефеле.
Хефеле и другие аналитики по-прежнему утверждают, что котировки акций привлекательны в сравнении с процентными ставками и доходностью облигаций, которые остаются на низких уровнях. По мнению UBS, индекс S&P 500 к концу года может добраться до 4000 пунктов, что на 5,6% выше текущего уровня.
Многие сильные колебания во время сегодняшних торгов связаны именно с квартальными финансовыми отчетами.
Акции American Airlines подскочили на 9,3%. Убыток авиакомпании оказался меньше, чем опасались аналитики. Акции других компаний из сектора путешествий также выросли: бумаги United Airlines подорожали на 4%, Carnival - на 4%.
Акции Comcast выросли в цене на 6,6%. Рост в ее бизнесе широкополосной связи позволил ей превзойти оценки аналитиков.
Бумаги Apple подешевели на 3,5%. Прошедшие три месяца стали самыми прибыльными в истории компании, однако она не представила конкретного прогноза по выручке на текущий квартал.
Акции производителя электромобилей Tesla, резко подорожавшие в последние месяцы, упали на 3,3%. Компания впервые за свою историю отчиталась о годовой прибыли, однако не оправдала ожиданий Уолл-стрит.
"Это держит в напряжении", - говорит Реми Олу-Питан, фондовый управляющий Schroders, имея в виду резкие колебания котировок из-за действий внутридневных трейдеров, которые обмениваются советами онлайн.
"Откаты будут еще сильнее", - предупреждает она, добавляя, что рост на рынках акций также будут сдерживать задержки в программе вакцинации в Европе и карантинные ограничения в ведущих экономических державах.
Тем временем число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось, но осталось повышенным - 847 000. ВВП США в 4-м квартале вырос в годовом сравнении на 4%, чем слегка недотягивает до прогноза аналитиков.
Федеральная резервная система вчера не внесла изменений в свою политику, отметив при этом, что с ростом числа заболевших Covid-19 деловая активность снизилась.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, впервые с 6 января опустилась ниже 1%, но затем поднялась до 1,055%. Снижение доходности гособлигаций часто говорит о том, что инвесторы избегают рисковых активов и прогнозируют ухудшение экономической ситуации.
На рынках акций за пределами США преимущественно наблюдался спад. Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%. В Азии гонконгский Hang Seng упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, японский Nikkei 225 - на 1,5%.
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