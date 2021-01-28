Убытки хедж-фондов из-за роста акций GameStop уже исчисляются миллиардами долларов

В результате продолжающегося в течение продолжительного периода роста акций GameStop хедж-фонды Уолл-стрит, сделавшие ставку на их снижение, терпят значительные потери. По словам менеджера Melvin Capital, хедж-фонд закрыл короткую позицию в GameStop во вторник днём после огромного убытка.

CNBC не смог разузнать размер убытков, понесённых Melvin Capital по короткой позиции. Однако известно, что Citadel и Point72 вложили около 3 млрд в хедж-фонд Гейба Плоткина (Gabe Plotkin), чтобы поддержать его финансы.

Акции GameStop выросли в цене более чем вдвое только за эту неделю, в результате чего их рост в январе составил 685 %. Четыре месяца назад акция ретейлера стоила всего $6.

Сеть магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop завершила торги в среду ростом цены акций ещё на 140 %, в результате чего её рыночная капитализация компании достигла $21 млрд, сообщил ресурс CNBC.

По словам стратега Deutsche Bank Джима Рейда (Jim Reid), GameStop была самой торгуемой компанией на фондовом рынке США во вторник, обогнав Tesla и Apple, хотя их рыночная капитализация в 81 и 233 раза соответственно больше.

По данным S3 Partners, на фоне стремительного роста GameStop продавцы в короткую позицию накопили на текущий момент убытки на сумму более $5 млрд, включая убытки в размере $917 млн в понедельник и $1,6 млрд в пятницу на прошлой неделе.

И даже шутка Илона Маска (Elon Musk), поставившего под сомнение целесообразность инвестиций в GameStop, привела к обратному эффекту, так как акции ретейлера ещё больше выросли в цене.