Финансовые новости
- |
- 28.01.21
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Убытки хедж-фондов из-за роста акций GameStop уже исчисляются миллиардами долларов
07:58 28.01.2021 |
В результате продолжающегося в течение продолжительного периода роста акций GameStop хедж-фонды Уолл-стрит, сделавшие ставку на их снижение, терпят значительные потери. По словам менеджера Melvin Capital, хедж-фонд закрыл короткую позицию в GameStop во вторник днём после огромного убытка.
CNBC не смог разузнать размер убытков, понесённых Melvin Capital по короткой позиции. Однако известно, что Citadel и Point72 вложили около 3 млрд в хедж-фонд Гейба Плоткина (Gabe Plotkin), чтобы поддержать его финансы.
Акции GameStop выросли в цене более чем вдвое только за эту неделю, в результате чего их рост в январе составил 685 %. Четыре месяца назад акция ретейлера стоила всего $6.
Сеть магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop завершила торги в среду ростом цены акций ещё на 140 %, в результате чего её рыночная капитализация компании достигла $21 млрд, сообщил ресурс CNBC.
По словам стратега Deutsche Bank Джима Рейда (Jim Reid), GameStop была самой торгуемой компанией на фондовом рынке США во вторник, обогнав Tesla и Apple, хотя их рыночная капитализация в 81 и 233 раза соответственно больше.
По данным S3 Partners, на фоне стремительного роста GameStop продавцы в короткую позицию накопили на текущий момент убытки на сумму более $5 млрд, включая убытки в размере $917 млн в понедельник и $1,6 млрд в пятницу на прошлой неделе.
И даже шутка Илона Маска (Elon Musk), поставившего под сомнение целесообразность инвестиций в GameStop, привела к обратному эффекту, так как акции ретейлера ещё больше выросли в цене.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль в лес, Степанов по дрова. Как власть устроила полный хаос с вакцинацией
|Нерезиденты сменили стратегию. Они больше не устраивают валютных распродаж по вторникам-средам
|«Слуги» предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект
|«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 28 января дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.01.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.01.21
|Остаток средств на корсчетах банков 28.01.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.01.2021
|Участник форума в Давосе опроверг удобство биткоина для криминала
Это интересно
|Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD
|Mozilla выпустила браузер Firefox 85 с защитой от супер-файлов cookie
|Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
|Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций