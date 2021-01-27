Фондовые биржи АТР 27 января в основном снижаются на опасениях по коронавирусу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на опасениях за влияние пандемии коронавируса на перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% - до 3568,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 2410,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,1%, до 29421 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,53% - до 3123,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 28606 пунктов.

Заболеваемость коронавирусом в мире остается высокой. Общее число заразившихся в мире приближается к 100 миллионам, выявляются новые штаммы вируса. На этом фоне ряд стран ужесточает и продлевает карантинные меры.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что эпидемиологическая обстановка остается ключевым фактором для перспектив мировой экономики в краткосрочной перспективе, снижая спрос на рисковые активы.

"Ввиду того, что вирус распространяется со скоростью лесных пожаров в некоторых частях мира, теперь возможно, что первый квартал, а также часть второго будут "потеряны", - приводит слова аналитика агентство Рейтер.

В среду инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.