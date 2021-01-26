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Биржи АТР 26 января закрылись снижением на опасениях вокруг COVID
12:35 26.01.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в минусе на обострении опасений вокруг коронавируса и новых ограничений, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,5% - до 3569,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2%, до 2414,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,5%, до 29391,26 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 2,14% - до 3140,31 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,96% - до 28546,18 пункта.
Торги на австралийской бирже во вторник не проводились в связи с национальным праздником. По итогам торгов понедельника индекс S&P/ASX 200 вырос 0,36% - до 6824,7 пункта.
Трейдеры в Азии, в частности, обратили внимание, что европейские фондовые рынки упали в понедельник, опасаясь новых ограничений для сдерживания пандемии коронавируса. "Ухудшение ситуации в Европе не позволяло инвесторам рисковать сегодня", - прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
Инвесторов также беспокоят перспективы принятия нового пакета поддержки экономики США. Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования в 1,9 триллиона долларов, однако ряд аналитиков высказывают опасения, что объем поддержки может быть снижен, а пакет не будет одобрен в течение нескольких недель. "Но сам пакет остается значительным и в конце концов будет рассматриваться как положительный фактор", - добавил Хориути.
Определенное влияние на настроения участников рынка оказали и корпоративные отчетности компаний региона. Так, чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor в 2020 году упала на 33,5% - до 2,118 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов). Акции компании по итогам торгов упали в цене на 3,3%.
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