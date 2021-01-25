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Фондовые биржи АТР 25 января растут в надежде на восстановление экономики
08:05 25.01.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% - до 3627,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2477,37 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,96%, до 30023,88 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,9% - до 3200,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 6817,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,43%, до 28752,5 пунктов.
Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономической активности в мире в течение 2021 года. Этому способствует начало вакцинации от коронавируса в мире, что увеличивает шансы более скорого окончания пандемии. Кроме того, рынки ожидают меры по поддержке экономики США администрацией президента Джо Байдена.
"Прорыв в области вакцин делает вероятным то, что жизнь снова станет более функциональной в какой-то момент 2021 года, что приведет к более высокому росту ВВП и более устойчивым корпоративным доходам", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В то же время ситуация с коронавирусом на данный момент остается тяжелой, заболеваемость в мире продолжает расти. В частности, число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 25 миллионов. Кроме того, в ряде стран выявляются новые разновидности инфекции.
"Но рост числа случаев заражения COVID-19 в мире, появление новых вариантов вируса, ужесточение ограничений социального дистанцирования и задержки в развертывании вакцины в некоторых местах - все это увеличивает краткосрочные риски для (экономического - ред.) роста", - добавил аналитик.
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