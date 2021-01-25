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Биржи США 22 января закрылись незначительным снижением основных индексов
08:02 25.01.2021 |
Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, сдерживают показатели коррекционная динамика после достижения индексами новых рекордов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) на закрытии торгов снизился на 0,57%, до 30996,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 3841,47 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09%, до 13543,06 пункта.
В четверг американские фондовые рынки обновили исторические рекорды. Тогда торги поддержала сильная внутренняя статистика по рынку труда и недвижимости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 января оказалось ниже ожиданий, а количество новых домов в стране в декабре выросло сильнее прогнозов.
Индексы снижаются после выхода корпоративных отчетностей американских компаний International Business Machines (IBM) и Intel. Показатель квартальной выручки IBM оказался хуже ожиданий рынков, акции компании дешевеют на 10,6%. Финрезультаты Intel по выручке и прибыли превзошли прогнозы, но СМИ сообщили о хакерской атаке, из-за которой отчет компании вышел раньше времени. Бумаги Intel теряют 8,6% стоимости.
Негативное влияние корпоративных новостей на динамику американских фондовых индексов оказалось при этом сильнее позитивной макростатистики по США. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре неожиданно выросло на 0,7%, при этом показатель за 2020 год достиг рекорда за последние 14 лет. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США в январе, по предварительной оценке, составил 58 пунктов против уровня декабря в 55,3 пункта.
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