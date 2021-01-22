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Фондовые биржи АТР 22 января в основном снижаются в рамках коррекции
08:06 22.01.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 3595 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2438,25 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,31%, до 29533,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01% - до 3161,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,38%, до 6797,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 28670 пунктов.
На рынках Азии в пятницу наблюдается коррекционное снижение после значительного роста днем ранее. По итогам четверга основные индексы АТР закрылись ростом в пределах 1,5%. Оптимизм был вызван ожиданиями по поддержке экономики США администрацией нового президента страны Джо Байдена. Ранее президент предлагал пакет стимулирования на сумму 1,9 триллиона долларов, проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.
Аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver) отмечает, что в преддверии инаугурации Байдена и после ее проведения на рынках наблюдалось "бурное движение", именно поэтому сейчас индексы могут откатываться. "Есть много хороших новостей. Я подозреваю, что это будет довольно тихий день", - приводит агентство Рейтер слова Оливера.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре уменьшились в годовом выражении на 1%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,1%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в декабре не изменились.
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