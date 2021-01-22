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Фондовые индексы США 21 января закрылись почти без изменений
07:57 22.01.2021 |
Фондовые индексы США в четверг сдали завоеванные ранее днем позиции, так как оптимизм инвесторов в связи с данными, показавшими сохранение высокого уровня заявок на пособия по безработице, соперничал с признаками того, что рынок труда все еще пытается восстановиться.
По итогам торгов S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, Dow Jones Industrial Average упал на 12 пунктов, также менее чем на 0,1%, до 31176 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,6%.
Акции страховой компании Travelers подросли на 2,6% после того, как она отчиталась об увеличении квартальной прибыли и небольшом росте чистых подписанных премий. Бумаги регионального банка KeyCorp подорожали на 2,2% - он сообщил о росте выручки и прибыли. Он также зафиксировал усиление активности в сегменте потребительской ипотеки и инвестиционного банкинга, что привело к росту комиссионных.
"Сезон отчетности, кажется, выходит сравнительно неплохим, и, судя по всему, подтверждает представление о том, что США - ввиду отсутствия полного карантина - провели 4-й квартал хорошо, - отметил Карстен Бржески, международный директор по макроэкономическому анализу в ING Group. - Рынки акций действительно не обращают внимания на краткосрочный экономический прогноз, ухудшившийся за последние дни".
Инвесторы внимательно следят за прогнозами компаний для секторов, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Акции United Airlines просели на 5,3% вслед за заявлением компании о том, что пандемия, по ее ожиданиям, в этом году продолжит сказываться на спросе на перелеты.
Акции Ford Motor выросли на 5,6%.
Рынки получают поддержку от предположений насчет того, что власти и центробанки вмешаются при ухудшении финансовой ситуации. Это подталкивает инвесторов к поиску повышенной доходности, в том числе за границей.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,8% и оказался вблизи максимума за 30 лет. Индийский S&P BSE Sensex в среду достиг рекордного максимума. Индексы Китая и Южной Кореи повысились: Shanghai Composite набрал 1,1%, а Kospi - 1,5%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,1%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 менее 0,1%.
Благодаря правительствам и центробанкам, а также консенсус-прогнозу инвесторов насчет сильного восстановления экономики в этом году волатильность на рынке отступила. Индекс волатильности Cboe, известный как Vix или так называемый "индекс страхов" Уолл-стрит, сегодня находится на 21,70, тогда как месяц назад составлял 25,16.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 1,106% с 1,089% днем ранее.
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