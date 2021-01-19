Финансовые новости
- |
- 19.01.21
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 19 января закрылись в основном ростом
11:58 19.01.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно ростом в надежде на то, что сильная экономика Китая поможет поддержать рост во всем азиатском регионе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3566,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 2378,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 2,7%, до 29642,28 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,61%, до 3092,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,19%, до 6742,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,39%, до 28633,46 пункта.
Трейдеры оптимистично настроены в отношении перспектив экономики АТР благодаря хорошей статистике из Китая. Так, данные, опубликованные в КНР днем ранее, подтвердили, что вторая по величине экономика мира была одной из немногих, которые выросли по итогам 2020 года и набрали темпы роста к концу года.
При этом давление на рынки самого Китая оказали опасения вокруг пандемии. В стране за минувшие сутки выявили 118 случаев коронавируса. Как отмечают СМИ, это уже седьмой день подряд, когда в стране фиксируют более 100 новых случаев заражения за сутки.
На фондовом рынке Японии отмечался коррекционный рост после нескольких дней снижения. "Рынок акций (Японии - ред.) сегодня легко восстановился после двухдневного снижения, что говорит о текущей устойчивости рынка", - прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
ТОП-НОВОСТИ
|Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер
|Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском
|Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% - Госстат
|«Липецкая фабрика» Зеленского. Сколько заработает президент Украины на «Лиге смеха» в России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские банки в 2020г сократили количество структурных подразделений на 10,8% - НБУ
|Доллар дешевеет к евро 19 января в ожидании новостей из США
|Справочный курс гривны 19 января понижен на 0,04 коп до 28,1685 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 19 января закрылись в основном ростом
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.01.21
Это интересно
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер
|В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета