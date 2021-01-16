Биржи США 15 января снизились на отчетности банков

Биржи США закрылись в пятницу снижением на плохой отчетности банков.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,57%, до 30814,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,87% до 12998,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,72%, до 3768,25 пункта.

В США стартовал сезон отчетности. Ранее в пятницу свои финансовые итоги за год представили банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Чистая прибыль всех банков снизилась, и их ценные бумаги упали соответственно на 7,80%, 1,79% и 6,94%.

Акции нефтяной компании Exxon Mobil снизились на сообщениях о начале расследования комиссии по ценным бумагам (SEC) против компании. По данным СМИ, прошлой осенью один из сотрудников подал жалобу, в которой он утверждает, что компания ввела в заблуждение в отношении ситуации с активами в Пермском бассейне.

Движение индикаторов в связи со всем этим могло бы быть более минорным, но инвесторы обратили внимание на статистику промпроизводства в США - рост показателя в декабре превзошел прогнозы аналитиков и составил 1,6% к ноябрю. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,5%.