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Азиатские фондовые биржи 15 января закрылись в основном ростом
08:21 15.01.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на фоне новостей вокруг нового пакета помощи американской экономике, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3566,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2366,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 28573,86 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,03%, до 3085,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,002%, до 6715,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,62%, до 28519,18 пункта.
Трейдеры АТР обратили внимание на новости из США. В четверг избранный президент страны Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов, затем план поддержки был одобрен демократами в конгрессе. Большую часть торговой сессии фондовые биржи США росли, но закрылись все-таки снижением - трейдеры оптимистично смотрят на пакет помощи, но их беспокоит стоимость предлагаемых мер для налогоплательщиков.
"Вопрос в том, что это будет означать с точки зрения налогов. Тратить легко, но вопрос в том, как за это платить? Рынки часто игнорируют политику, но не часто игнорируют налоги", - приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Inverness Counsel Тима Гриски (Tim Ghriskey).
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