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Фондовые индексы США 14 января закрылись снижением
07:56 15.01.2021 |
Фондовые индексы США по итогам торгов в четверг снизились.
Число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в США на неделе 3-9 января, составило 965 000, превысив прогноз экономистов.
"Экономика по-прежнему нуждается в помощи", - говорит старший вице-президент и директор по исследованиям в Rockland Trust Дуглас Батлер. Поскольку демократы контролируют теперь и Белый дом, и Конгресс США, возможностей для реализации масштабных программ стимулирования стало больше. Батлер считает, что это должно оказать поддержку рынку акций в краткосрочной перспективе.
Между тем по итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average снизился на 68,95 пункта (0,2%) до 30991,52, S&P 500 - на 14,30 пункта (0,4%) до 3795,54, а Nasdaq Composite - на 16,31 пункта (0,1%) до 13112,64.
На протяжении торговой сессии все три индекса демонстрировали рост, однако сдали завоеванные позиции в последний час перед закрытием торгов.
Лидерами в четверг стали акции компаний с малой капитализацией. Они наиболее чувствительны к изменениям в экономике и могут выиграть от новой программы стимулирования больше других.
Индекс Russell 2000, куда входят компании с малой капитализацией, поднялся на 2,1%.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%.
В Азии Shanghai Composite упал на 0,9%. Как показали данные, рост экспорта Китая в декабре сократился в сравнении с ноябрем.
Большинство других ключевых индексов Азии повысилось. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei оба прибавили по 0,9%.
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