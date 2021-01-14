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Азиатские фондовые биржи 14 января закрылись в основном ростом
12:55 14.01.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом на торговой статистике из Китая, при этом на рынках самой КНР продолжились коррекционные распродажи, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 3565,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,4%, до 2360,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,9%, до 28496,86 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,05%, до 3149,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 6715,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,85%, до 28698,26 пункта.
Инвесторы в Азии с оптимизмом восприняли статистику из Китая, где согласно официальным данным, экспорт Китая в декабре 2020 вырос на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост на 5%. "Рынок поддержали позитивные данные по торговле Китая", - прокомментировали агентству Франс Пресс динамику на рынках Японии аналитики Okasan Online Securities.
В то же время на биржах самого Китая, несмотря на хорошие статданные, второй день подряд отмечались коррекционные распродажи после достижения максимумов с 2015 года ранее в январе.
Кроме того, взгляды инвесторов обращены на крупнейшую мировую экономику - США, где избранный президент Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
"Возникают надежды на дополнительные и, возможно, более масштабные меры по бюджетному стимулированию, поскольку борьба с последствиями пандемии остаются приоритетом для администрации Байдена", - отметил аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
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