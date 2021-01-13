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Фондовые индексы США 12 января закрылись небольшим ростом
07:59 13.01.2021 |
Основные фондовые индексы США по итогам торгов во вторник немного выросли, хотя акции технологических гигантов и соцсетей оказывали на них давление.
Dow Jones Industrial Average вырос на 60,00 пунктов (0,2%) до 31068,69, после того как весь день колебался между ростом и падением. S&P 500 поднялся на 1,58 пункта (менее 0,1%) до 3801,19, а Nasdaq Composite - на 36,00 пунктов (0,3%) до 13072,43.
В пятницу все три индекса завершили торги на рекордно высоких отметках, а в начале недели откатились.
Большинство инвесторов ждет, что рынки акций в этом году будут расти благодаря массовой вакцинации и новым государственным программам поддержки экономики, призванным смягчить последствия пандемии. В то же время некоторые инвесторы полагают, что в ближайшие месяцы на рынках будет наблюдаться волатильность. В числе факторов риска они называют высокие стоимостные оценки в некоторых секторах рынка, по-прежнему высокий уровень заражений Covid-19 и политическую неопределенность после нападения на Капитолий на прошлой неделе.
Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США заявили, что в среду планируют проголосовать по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу, которого они обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.
В краткосрочной перспективе этот конфликт может привести к колебаниям на рынках акций, однако в широком контексте его последствия для инвесторов будут ограниченными, считает портфельный менеджер M&G Investments Мария Муникки. "В сравнении с пандемией и борьбой с ней это проходное событие", - говорит она.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник выросла седьмую сессию подряд, составив 1,136% после 1,131% в понедельник. На рынке американских государственных облигаций продолжается распродажа, так как инвесторы рассчитывают на повышение государственных расходов.
На рынке нефти тем временем продолжается ралли, связанное с восстановлением мирового спроса на топливо и сокращением добычи странами ОПЕК. Фьючерсы на Brent подорожали на 1,7% до 55,66 доллара за баррель.
В Европе Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1%. Большинство ключевых индексов Азии повысились. Shanghai Composite прибавил 2,2%, а гонконгский Hang Seng - 1,3%.
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