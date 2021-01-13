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Фондовые индексы США 11 января упали из-за новых рисков
07:57 12.01.2021 |
Падение акций технологических гигантов в понедельник оказало давление на американские фондовые рынки. Инвесторы все больше беспокоятся насчет ужесточения надзора за компаниями, которые стали самыми стойкими лидерами рынка.
По итогам торгов в понедельник S&P 500 потерял 25,07 пункта (0,7%), опустившись до 3799,61. В пятницу индекс завершил торги на рекордно высоком уровне. Технологический Nasdaq Composite упал на 165,54 пункта (около 1,3%) до 13036,43. Dow Jones Industrial Average опустился на 89,28 пунктов (0,3%) до 31008,69.
Сегмент технологических гигантов сегодня отставал от общего рынка. Ожидается, что после штурма Капитолия, который планировался и обсуждался в социальных медиа, конгресс попытается ужесточить надзор за крупными технологическими компаниями. После этих событий Facebook на неопределенный срок заблокировал аккаунт Трампа, а Apple, Amazon.com и Google отказались от поддержки социальной сети Parler, которая особенно популярна у его сторонников.
В последние дни фондовые рынки росли благодаря надеждам на то, что конгресс США при демократическом большинстве увеличит правительственные расходы, что поддержит восстановление экономики.
В пятницу макроданные показали, что восстановление рынка труда США в декабре застопорилось после семи месяцев роста занятости. Работодатели в прошлом месяце сократили рабочие места, в то время как рестораны и бары по всей стране были вынуждены сократить бизнес или закрыться из-за пандемии. Эксперты предупреждают о новых всплесках заражений, госпитализаций и смертей в январе после праздников и путешествий в декабре.
В начале новой недели настроение участников рынка стало более сдержанным из-за ряда рисков. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что палата может принять меры для импичмента Дональда Трампа уже на этой неделе. Это вызвало опасения насчет того, что новая волна недовольства в Вашингтоне может отвлечь внимание от других важных дел.
"Не все идет так гладко, как мы думали неделю назад, - прокомментировал Лука Паолини, главный аналитик Pictet Asset Management. - Кажется, что 2020 год в действительности еще не закончился. Пандемия продолжает бушевать, мы по-прежнему обсуждаем политическую ситуацию в США, даже еще больше, чем раньше. Базовый сюжет в целом остался таким же".
Для некоторых инвесторов сегодня наступила пауза после рекордного ралли. В пятницу DJIA достиг третьего в 2021 году рекордного максимума.
Ожидания дополнительных стимулов подстегнули повышение доходности гособлигаций, поскольку инвесторы ставили на усиление экономического роста и инфляции. Также растут ожидания насчет того, что правительство выпустит больше облигаций для финансирования дополнительных стимулирующих мер.
В понедельник доходность 10-летних американских гособлигаций выросла уже шестую сессию подряд, составив 1,131% против 1,105% в пятницу. Это самый длинный цикл роста с октября.
Между тем панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,7%.
Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng добавил 0,1%. Японские рынки сегодня закрыты в связи с праздниками.
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