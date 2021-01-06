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Фондовые индексы АТР 6 января меняются разнонаправленно на фоне роста напряженности между США и Китаем
09:19 06.01.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики.
Давление на рынок оказывает рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%.
Лидерами роста на торгах в Токио стали акции Nikon Corp., которые подорожали на 6,6%. Рыночная стоимость инжиниринговой компании JGC Holdings Corp. увеличилась на 5,9%.
Бумаги производителя потребительской электроники Sony потеряли в цене 2,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - 2,2%. Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снизилась на 2,5%.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 08:00 EET прибавил 0,15%, гонконгский Hang Seng - снизился 0,06%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.
Полиция Гонконга в среду арестовала около 50 демократических активистов, обвиняемых в нарушении нового закона о национальной безопасности из-за участия в прошлом году в неофициальных праймериз в преддверии выборов в местный парламент, сообщает Associated Press.
Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan (+4,3%), нефтяной CNOOC Ltd. (+3,8%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) (+3,5%).
Производитель потребительской электроники Xiaomi Corp. теряет в цене 5,1%, страховщик AIA Group Ltd. - 3,3%.
Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,16%.
Котировки производителя чипов памяти SK Hynix Inc. повысились на 2,3%.
Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подешевели на 1,9% и 2,2% соответственно.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,12%.
Акции нефтяных компаний подорожали на решении Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале-марте. Котировки бумаг Oil Search Ltd. поднялись на 5,7%, Beach Energy Ltd. - на 2%, Woodside Petroleum Ltd. - на 1,7%.
Тем временем акции австралийских технологических компаний подешевели. Стоимость бумаг Afterpay Ltd. упала на 4,5%.
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